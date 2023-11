A legfontosabb szempont a turisták számára a biztonság

A Bálványos Resort messzeföldön híres wellnessrészlege. Népszerű a hazaiak körében is

Egyesek az osztrák síparadicsomban, mások a görög partokon töltenék a téli ünnepeket, legtöbben mégis belföldön maradnak a karácsonyi és szilveszteri időszakban. Az anyagi és biztonsági szempontokon túl a növekvő hazai kínálat is vonzza a turistákat. A Kovászna megyei wellnesshotelek telt házzal indítják az idei téli szezont.

Sikeres évet zárnak a háromszéki turisztikai irodák, hiszen ebben az évben a nyaralók száma nemcsak utolérte a világjárvány előtti szintet, hanem meg is haladta azt. A háromszéki szabadságolók idén nyáron főként Krétát és Antalyát látogatták, részben a görög szigetek és a török partok általános népszerűsége, másrészt a tavasszal megnyílt brassói repülőtér járatai miatt. Utóbbi működése viszont továbbra is kaotikus, László Endre, a Transilvania Tourist Service (TTS) utazási iroda vezetője állítja, hogy

a reptér szinte egyáltalán nem segíti a turizmust, a felmérések szerint nagyon kevesen érkeznek turista célzattal, inkább a külföldi munkások jönnek haza családlátogatásra.

„Nagyon csalódottak vagyunk, mert a brassói reptér sem technikailag, sem menedzsment szempontjából nincs felkészülve. Még mindig hiányoznak a biztonságos feltételek ahhoz, hogy a légitársaságok további üzleti terveket építsenek.

Ha a Lufthansa német légitársasággal sikerülne a tárgyalás, akkor megnyílnának a kapuk az itteni turisták előtt, meg fordítva is,

mert ezek a járatok nagy gyűjtőközpontokba is szállítanak utasokat, például Frankfurtba, Zürichbe, Bécsbe, és innen már nagyon jó összeköttetések vannak a nagyvilággal.” Hirdetés A külföldre utazó turistákat azonban szép számú kiránduló váltotta fel, akik Háromszék területén töltötték a nyaralásukat. László Endre elmondta, Bálványos messzeföldön híres és látogatott idén is, de szorosan a nyomában járnak az ismert kovásznai szállóhelyek is. Egy másik ügyfélkört azonban a kastélyok mesevilága ragadt el, hiszen a Mikes-kastély, az olaszteleki Daniel-kastélyszálló, illetve a Miklósváron található Kálnoky Gróf Vendégházai is nagyon közkedveltek voltak ebben a szezonban.

A legnagyobb újdonság a vargyasi Körtövés üdülőfalu, ahol régi idők és hagyományok jegyében szállásolják el a vendégeket.

László Endre rámutatott, az erdélyi magyarok szentestén inkább otthon maradnak, és csak a két ünnep között indulnak útnak,

a románok viszont szívesen töltik a karácsonyt is kirándulással.

Elmondta, hogy több kérés érkezett egzotikus utakra is, főként az ideiglenes charterjáratoknak köszönhetően. Thaiföldre például karácsonykor és szilveszterkor is lesz utazási lehetőség, de indulnak járatok Antalyára, Zanzibárra és a Maldív-szigetekre is. Ezzel szemben az idei ünnepi időszakra a Kovászna megyei wellnesshotelek is telt házasak,

a bálványosi, kovásznai szállodákban és az olaszteleki kastélyszállóban január 10-éig minden szoba foglalt.

Ugyanakkor a kisebb panziókat is szívesen látogatják, Bálványosfürdőn ugyanis nemcsak a Bálványos Resort, hanem a Vár Panzió helyei is beteltek, a tulajdonos, Daragus Attila szerint mindez a vendéglátóhely programkínálatától is függ. „Megfigyeltük azt is, hogy a jelenlegi helyzetben az európai fővárosokat nem annyira keresik. Megváltoztak az igények,

a legfontosabb szempont a turisták számára a biztonság, utána jön csak a többi kritérium”

– részletezte László Endre turisztikai szakértő, aki szerint a téli vakációk alkalmával a külföldre kívánkozók általában Egyiptomot választják úti célul, idén azonban csökkent az érdeklődők száma a palesztin–izraeli konfliktus miatt. Daragus Attila turisztikai vállalkozó, egyben a romániai falu-, öko- és kulturális turizmust összefogó szövetség (ANTREC) országos alelnöke, Kovászna megyei elnöke szerint

a rövid városlátogatások (city breakek) egészen addig szünetelni fognak, ameddig a palesztinbarát tüntetések nem csillapodnak,

márpedig egyelőre erre nem mutatkozik nagy esély. Bár sokan vannak, akik télen is trópusi melegre vágynak, a hazaiak jelentős része törekszik a síszezont is kihasználni. Ennek viszont ára van, nem is akármilyen, László Endre szerint ugyanis

a Brassópojánán idén ugyanannyiért vagy drágábban sízhetnek, mint az osztrák síparadicsomokban.