Százötven eseményen vannak túl a mikóújfalusi ifjak

Nem volt minden felhőtlen, azonban egy akadály sem tántorította el a kitűzött céloktól az Ifjúsági Klub Újfaluért (IKÚ) csapatát az elmúlt évtizedben. Az egyesületben ebben az időszakban ötven tag fordult meg, százötven eseményt szerveztek, kiemelten figyelve a jótékonykodásra, környezettudatosságra. Aktivitásuk példamutató, egyedi a környéken, ugyanakkor rávilágít arra is, hogy az ifjúsági szervezeteknek jelentős szerepük van a közösségépítésben.

Kicsi a bors, de erős

„Az elején nehéz volt, bizonytalanok voltunk, viszont a tapasztalattal és a hozzánk érkező, tenni vágyó fiatalokkal együtt egyre aktívabban, rutinosabban kezdtük szervezni az eseményeket” – vélekedik Demeter Norbert, aki a 2014-es megalakulás óta áll az egyesület élén. Mint mondta, a tízéves születésnap apropóján már korábban is szerveztek ünnepséget ebben az évben, most viszont a község egészét bevonnák.

A megalakulás előtt is létezett ifjúsági szervezet a faluban, azonban az megszűnt, és csak évek múltán sikerült újra összeállítani egy csapatot. Méghozzá nem is akármilyet, hiszen a kemény munka és a közösségi tevékenység előnyeit az egyesületből „kirepülve” is kamatoztatták a tagok.