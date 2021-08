Számos hibát vettek észre a lakók az udvarhelyi tömbházfelújításnál

Vakolatlan purhab. Több esztétikai és funkcionális hibára panaszkodnak a Mihai Eminescu utcai tömbház lakói • Fotó: Erdély Bálint Előd

– hangsúlyozta a sajtóreferens. Hozzátette, a pályázat határideje 2023, de ez a munkálat jóval korábban lezárul, hiszen mindenkinek érdeke, hogy minél korábban elkészüljön. Ehhez azonban a lakók közreműködése kell, így lehet majd az eredmény az elvárásaiknak megfelelő minőségű. Hasonló helyzet a Mihail Kogălniceanu utcai tömbház esetében is felmerült, ott is voltak gondok, türelmetlenkedés, de végül a lakástulajdonosokkal közösen mindent sikerült megoldani, és a mai napig elégedettek – mondta Zörgő Noémi.

Két hete volt egy megbeszélés a helyi önkormányzat beruházási osztályának a projektért felelős mérnöke és a Mihai Eminescu utcai ingatlan lakói között, ahol elhangzott: kérik az észrevételek összesítését, hogy sorra eleget tudjanak azoknak tenni – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szóvivőjétől. Akkor is azt kérték, mint most, hogy „legyen egy konkrét panaszlista,

Nehéz tető alá hozni



Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester 2017-ben írt alá szerződést tömbházak hőszigetelésére fordítandó, vissza nem térítendő támogatásról a Központi Régiófejlesztési Ügynökséggel. A hat érintett megye települései közül egyedül Székelyudvarhely részesült ebben a támogatásban, amelynek egyik feltétele az volt, hogy a kivitelezésbe az adott ingatlan minden lakója beleegyezzen, továbbá, hogy ki-ki vállalja a 25 százalékos önrész kifizetését. Ez esetenként akár többezer lejes kiadást is jelenthet, és nehéz összehangolni az igényeket és lehetőségeket, ezért például ilyesmiről eddig nem is esett szó a Kuvar lakónegyedben – tudtuk meg Ferencz Istvántól, a lakástulajdonosi társulás elnökétől. Igaz, tette hozzá, esetükben ez részben annak is betudható, hogy viszonylag új építésű ingatlanokról van szó, nem feltétlenül szorulnak hőszigetelésre, felújításra. Hasonló a helyzet a Győzelem 13 lakástulajdonosi társulásnál is. Nagy Róbert társulási elnök elmondta, néhány lakó a hőszigetelést és egyéb munkálatokat már megoldotta saját magának. Tudtak a lehetőségről, de senki nem jelentkezett, hogy igényelné – tette hozzá. A Bethlen IV. Gyepes lakástulajdonosi társulásnál „volt szó róla, sőt, már a terveket is elkészítették, de a lakók egy része végül nem egyezett bele” – mondta Bíró József, a társulás elnöke. Ugyanis volt olyan, aki már felújította lakását, mások pedig sokallták az önrészt, így nem lett belőle semmi – tette hozzá.