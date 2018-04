Szakmai tudást és lelki feltöltődést nyújt a gyermekvédelmi konferencia

• Fotó: Hargita megye tanácsának sajtószolgálata

A szakmai találkozón hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó szervezetek és állami intézmények munkatársai vesznek részt, a helyiek mellett többen Magyarországról érkeztek, de voltak, akik Szabadkáról, vagy más Kárpát-medencei városból jöttek a konferenciára.

Hangsúly az együtt töltött időn

A gyermekvédelmi konferenciát a hátrányos helyzetű gyermekekből álló Sunshine együttes rövid műsora nyitotta meg, majd Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője szólt az egybegyűltekhez.

A konferencia egyik célja, hogy egymásnak örömet szerezzünk, ajándékot adjunk azzal, hogy együtt vagyunk, hogy sokat beszélgessünk, halljunk új információkat, és biztassuk egymást, mert erre is nagy szükség van

– sorolta az igazgató. Hozzátette, a konferencia programját is éppen ezért úgy állították össze, hogy ne csak szakmai feltöltődést nyújtsanak a résztvevőknek, hanem szellemileg is töltekezhessen mindenki, ezért többek között egy kirándulást is beiktattak a programba. „Aki ebben a szakmában dolgozik, annak szüksége van feltöltődésre.