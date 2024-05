Szabad az út a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium bővítése előtt

Mint Tóth Birtan Csaba sepsiszentgyörgyi alpolgármester érdeklődésünkre jelezte, a Mikes Kelemen Főgimnázium elemi osztályai jelenleg több épületben vannak elosztva – még a bentlakás épületében is helyet kapott néhány osztály. Az intézményfenntartó város azonban azt szeretné, ha minden elemi osztályt egy új épületbe lehetne költöztetni, a tervezéskor azonban kiderült, hogy nem elég a rendelkezésre álló felület, amelyen el is kell bontani egy rendkívül leromlott állapotú egykori tornatermet.

Az iskolának egyébként 15 elemi osztálya van, minden évfolyamon 3–3.

A középiskola régi épülettömbjének teljes körű felújítása öt éve fejeződött be, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester egy korábbi nyilatkozata szerint az idei nyári vakációban nekifognak a bentlakás és a főépület régi szárnyának a renoválásához is, ehhez a munkálathoz most keresik a kivitelezőt.