Súlyos állapotban vannak a sepsiszentgyörgyi kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek

• Fotó: Haáz Vince

A kórházban további 13 olyan személyt látnak el, akiknél fennáll a fertőzés gyanúja. Kilenc igazolt beteget a koronavírus-sebészeti osztályon kezelnek, hármat az általános sebészeten, ötöt az ortopédián és egyet a szülészet-nőgyógyászaton. Kiskorú fertőzött nincs a kórházban. Az igazgató elmondta, az október 22–28. közötti időszakban hatvan, korábban koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált beteg hagyta el gyógyultan a kórházat.

HIRDETÉS

Ebben az időszakban 14 koronavírussal is fertőzött beteg hunyt el a kórházban, 11 Kovászna, két Hargita és egy Brassó megyei beteg. Az elhunytak kora 49 és 99 év között van, mindannyiuknak voltak társbetegségeik.

Negyvenegy gyógyult egy nap alatt Háromszéken

Az elmúlt 24 órában 47 új koronavírus-fertőzést mutattak ki Háromszéken, ebben az időszakban 41 fertőzöttet nyilvánítottak gyógyultnak, és 178 tesztmintát dolgoztak fel – tájékoztatott szerdán a prefektúra. Két koronavírus-fertőzéshez köthető haláleset került be a nyilvántartásba: egy 79 éves sepsiszentgyörgyi férfinek szívbetegségek szerepeltek a kórelőzményében, egy szintén 79 éves sepsiszentgyörgyi nő aortaszűkületben is szenvedett. A szerdai adatok szerint 98 fertőzött van intézményes karanténban, további 799 személy lakhelyi elkülönítésben. A 14 napra számolt fertőzési mutató a megyében 2,04 ezrelék. Tizennégy háromszéki településen – Sepsiszentgyörgyön, Bodokon, Angyaloson, Dálnokban, Dobollón, Kézdialmáson, Bélafalván, Sepsibesenyőn, Kilyénben, Pákén, Zalánpatakon, Szentkirályban, Miklósváron, és Barátoson – haladta meg a fertőzési arány a 3 ezreléket. A mutató 25 településen van 1,5–3 ezrelék között, 30 településen 1,5 alatt. Ötvenhárom településen nincs egyetlen pozitív eset sem. Az ellenőrzések során 32 személyt összesen nyolcezer lejre megbírságoltak, mert nem viselték a védőmaszkot, további három személyt összesen 1300 lejre büntettek meg a járványügyi intézkedések be nem tartása miatt.