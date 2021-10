Sportpálya egészíti majd ki a közösségi teret

Labdarúgás mellett a pályát tenisz, kézilabda, kosárlabda és más sportágak kedvelői is használhatják

Az Országos Beruházási Társaság (CNI) épít Gyergyóalfaluban típusterv szerint egy több sportág művelésére is alkalmas sportpályát. Amint Gáll Szabolcs polgármestertől megtudtuk, már korábban elindult az alfalvi Guszti-kertben egy modern közösségi tér létrehozása, ahol eddig a gyerekeknek volt lehetősége a játszásra, most viszont a sportpályával a fiatalok, felnőttek is kikapcsolódási, sportolási lehetőséget találnak.

Elsősorban a focira gondolnak, de a pályát tenisz, kézilabda, kosárlabda, vagy más sportágak kedvelői is használhatják. Világítással is el lesz látva, azaz este is fogadni tudja a sportolni vágyókat, és korszerű öltözőket is kialakítanak.

A beruházás költségeit (mintegy 2,5 millió lejt) az Országos Beruházási Társaság fedezi.

Az erről szóló szerződést szerdán írták alá Bukarestben, ahol jelen volt Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, Cseke Attila fejlesztési miniszter, Barti Tihamér, az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsának elnöke és Bende Sándor parlamenti képviselő is.