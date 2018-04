Sokszor a guberálók miatt „fullad szemétbe” a hulladéktárolók környéke – hiányzik a felelősségre vonás

A Decemberi Forradalom utcában lévő egyik gyűjtőpont. Guberálók egyik kedvenc helye • Fotó: Gecse Noémi

a csíkszeredai hulladéktárolók környékének tisztán tartása érdekében a hulladékgazdálkodással foglalkozó cég munkatársai naponta többször is feltakarítják a szemetet. A városnak azonban vannak bizonyos pontjai, ahol a rendszeres takarítás ellenére is állandó problémát jelent a szétdobált szemét, ilyen helyszínek például a Decemberi Forradalom és a Szív utcákban található gyűjtőpontok.

Erről magunk is meggyőződhettünk, amikor megtekintettük az Octavian Goga sétányon lévő körbekerített gyűjtőpontot. „Sepsiszentgyörgyön megpróbálták körbekeríteni a földalatti tárolókat, de ennek az lett a következménye, hogy az emberek a rács mellé kezdték letenni a szemetüket. Ott is ugyanazokkal a problémákkal küszködnek, mint mi” – példázódott az igazgató.

Balla Izabella, a Hargita Megyei Környezetőrség vezetője a téma kapcsán kifejtette, a környezetőrség is bírságolhat ilyen esetben,

a szemetelők igazoltatása azonban gondot okozhat, ezért ez inkább a rendőrséggel közösen lenne megoldható.

Egyébként a szemetelésért a bírság mértéke természetes személyek esetében 1000-2000 lejig terjedő, de konkrétan a hulladékgyűjtő-pontok körüli szemetelésért még nem szabtak ki bírságot.

Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a hulladékgyűjtő-pontok körüli szemetelés kapcsán úgy vélte, ez a polgármesteri hivatalok hatásköre, hiszen, mint mondta, léteznie kell helyi szabályozásnak, amely érinti a közterületen való szemetelés esetét is, és amely a bírságolást is magába kell foglalja; fentebb kiderült, hogy valóban van ilyen szabályozása a városházának. Ugyanakkor a szóvivő hozzátette azt is, hogy ha bármilyen ügyben segítséget kérnek tőlük, vagy ha feljelentés érkezik hozzájuk, természetesen a rendőrség is bírságolhat. Ezt megtehetik akár hivatalból is, azonban, szerinte továbbra is az lenne a legjobb, ha a probléma megoldható lenne a helyi szabályzatok egyszerű betartatásával helyi szinten.