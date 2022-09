Sokszínű programsorozat részesei lehetnek idén ősszel az udvarhelyszéki nők

Hat nagyszabású programot szervez a két nőszervezet október és december között. Az eseményeket az udvarhelyszéki nőszervezet elnöke, Bartalis Izabella és a székelyudvarhelyi nőszervezet elnöke, Antal Csilla ismertette. Többek között borkóstoló, szakmai előadások és különféle bálok is programra vannak tűzve, a programok során karitatív gyűjtés is zajlik. Antal Csilla többek közt elmondta,

A programkínálat egy borkóstolót és a borkultúrát és etikettet bemutató ismertetőelőadást is tartalmaz – folytatta Antal, állítása szerint mindenképp egy női borászt szeretnének elhívni az előadás és kóstoló kurátorának. A bálok is nagy helyet foglalnak el a programkínálat palettáján – vette át a szót Bartalis Izabella – aki szerint az őszi szüretidőszak magával hozza a bálokat is.

Két táncos mulatság eseményét is bemutatta: először Homoródszentmárton községben szerveznek hagyományos házasember szüreti bált. Az esemény október 22-én lesz Városfalván. Másodszor az „Erzsébet-napi bál” nagyszabású mulatságot harangozták be, aminek több udvarhelyszéki község is otthont adna novemberben. Az eseményen jótékonysági gyűjtést is szerveznek, a begyűlt adományokat segélyszolgálati szervezeteknek juttatják el a nőszervezetek.