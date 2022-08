Sokat zöldült a romos, de fiatalos Szféra

Kicsi fesztivál – hely és idő tekintetében is, és nem is akar nagyobb lenni – mondják a marosvásárhelyi Szféra fesztiválról annak szervezői, akik nem híres zenészekkel, közismert előadókkal csalogatják rendezvényükre a fesztiválozókat, hanem a különlegességekkel. Legyen az egy kiállítás, egy eszme, egy film, a társaság, és sok olyan zenész, akiről valószínűleg legtöbben még sosem hallottunk.

Szombaton és vasárnap is 11 órakor nyílt a Szféra, a Horea utcai volt 4-es iskola épületét utoljára lakják be a fesztiválozók, akik napközben főként azt tudhatják meg, hogy miért nevezik Kortárs művészeti műhelynek ezt a fesztivált. Ahogy Fülöp Tímea főszervező elmondta:

egy barátságos, laza és kreatív közegben igyekeznek összehozni a fiatal művészeket és a műkedvelőket, kultúrafogyasztókat, ugyanakkor lehetőséget biztosítanak a pályakezdőknek is a megmutatkozásra.

Így a hagyományos művészeti ágak, mint a festészet, zene, színház, film mellett számos kísérleti és újszerű projektet is bemutatnak: aki akar filmet nézhet, színházi előadást ülhet végig, több tárlat is várja a látogatóit. A kiállítások sem nevezhetők hétköznapinak:

a Szférán többhasználatos és újrahasznosított műanyagból készült poharakat kapunk, amelyeket 10 lejért lehet megvásárolni, de vissza is válthatjuk a nap végén.

Régi fotel is lehet egy fiatalos fesztivál része

Ha csak nem akarjuk megtartani, ugyanis a poharak dizájnja is különleges, és olyan üzeneteket tartalmaz, amelyek a klímatudatosságra sarkallnak. Emellett hiába keresünk, nem találunk szívószálat, kapunk viszont szelektív hulladék-gyűjtő kukákat, és több biciklitartót is, amellyel arra sarkallnak, hogy

autó helyett biciklivel menjünk fesztiválozni, de szelektív-gyűjtő játék is szól a gyerekeknek, illetve előadást is lehetett hallani a témában.

A Szféra része minden évben a Szféra Shop is, egy mini vásár, ahol idén olyan vállalkozók árultak, akik környezettudatos vagy bio termékeket forgalmaznak. Használt ruhák széles választékát kínálták, csakis színes, egyedi, különleges, amellyel érdemes fesztiválon „divatozni”,

újrahasznosított, látványos ékszerek tucatjából lehetett válogatni, valamint natúr kozmetikumokat is árultak.

Természetesen nem hiányzik egy fesztiválról a zene sem, de a szervezők ebben az esetben is arra kíváncsiak, hogy bármilyen művészeti ágban, így a zenében is, milyen új alkotók és alkotások születnek. Így különleges műfajban, különleges produkciók lépnek színre általában. Vasárnap például Románia első női trap zenekara is fellép, de megfér mellette a Baló Sámuel Trió, akik klasszikus hangszereken játszanak.