Sok vívódás után úgy döntött, megpróbálja

mert a Háromszék Táncegyüttesnek hivatása és feladata a magyar nyelvterület néptáncának és népzenéjének mint nemzeti értéknek a gyűjtése, életben tartása és színpadi formában való továbbadása. Az idén is lesznek új bemutatók, lesznek táncházak, és novemberben megszervezzük a 33. Népzene- és Néptánctalálkozót is, ahová már meghívtuk a Magyar Állami Népi Együttest.

– Indulásakor kijelentette, hogy az elődje, az alapító igazgató, a néhai Deák Gyula Levente műsorpolitikáját akarja folytatni. Ez egészen pontosan mit is jelentett?

– Deák Gyula Levente hatalmas életművet hagyott maga után, jó barátomnak tudtam, nagy tisztelettel gondolok most is rá. Az ő munkája nyomán alakult ki az évtizedek alatt a Háromszék Táncegyüttes egyénisége, arculata. Ennek eredményeként lett elismert a nagyérdemű közönség és a szakma által is. Ami jó, azt nem kell elrontani, épp ezért folytatni akarom ezt az elviséget: tehát folklórműsorok, táncszínházak, gyerekelőadások, színházi produkciók is vannak a műsorunkban.