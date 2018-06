Sok diák már szünidei munkába is állt Hargita megyében

Pincér mint diákmunka. Akár ezt is választhatják a tanulók • Fotó: Pál Árpád

Hargita megyében egyébként népszerű az idénymunka, a munkaadók és a diákok is nagyon nyitottak – fejtette ki érdeklődésünkre Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség aligazgatója.

Mint mondta, állami támogatást igényelve tavaly 266 fiatalt alkalmaztak a cégek Hargita megyében, és idén, bár a nyári vakáció csak hétfőn kezdődött el, a csíki térségben máris számos ajánlatot tettek le.

Száz munkahelyet hirdettek meg diákoknak az asztalos szakmában, illetve ötöt a könnyűiparban, mintegy 30 diák pedig már munkába is állt. Ez azonban csak a kezdet, hiszen a cégek attól kezdve alkalmazhatnak fiatalokat nyári munkára, hogy megkezdődik a vakáció, a hétfőn kezdődő szünidő azonban egyelőre csak az elméleti osztályokban tanulókat érinti. A szakiskolásokra még vár két hét gyakorlat, az egyetemisták pedig még később mennek vakációra. Ezért az ajánlatok jelentős részét csak később fogják letenni azok a munkaadók, akik pénzügyi támogatásban szeretnének részesülni a diákok alkalmazása után

– húzta alá Jánó Edit.

Hozzátette, a munkaadók csak a nyári szünet idejére, a vakáció első napjától az utolsóig alkalmazhatják a diákokat: 15 éves kortól szülői belegyezéssel, 16 éves kortól napi hat órában (ami teljes munkaidőnek felel meg), 18 éven felül pedig napi nyolc órában.

Szükséges az igazolás



A diákok csak iskolai igazolással foglalkoztathatók, éjszaka nem dolgozhatnak, és ahhoz, hogy állami finanszírozást kérhessenek a cégek, a diákoknak be kell jelentkezniük a munkaerő-elhelyező ügynökségnél. Itt nyilvántartásba veszik őket, kiadják a kihelyezési dokumentumot, ami után a cég kérheti a támogatást.



„Ez havi 250 lejt jelent egy diák után, ami a szociálisan elfogadható jövedelem értékének fele. Emellett a nyári munka a diákoknak is egy remek tapasztalatszerzési lehetőség, ami később jó pontnak számít majd az önéletrajzukban. Fontos az is, hogy minél több szakmába nyernek betekintést, annál könnyebben tudják eldönteni, hogy a tanulmányaik elvégzése után mivel szeretnének foglalkozni” – zárta az aligazgató.