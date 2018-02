Sok a gyerek: félév közben kell új bölcsődei csoportot indítani Sepsiszentgyörgyön

Akkora a lakossági igény, hogy félév közben kénytelen új bölcsődei csoportot indítani a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Az Ady Endre Általános Iskolához tartozó Napsugár óvodában már működik négy csoport, az ötödik elindítását most hagyta jóvá a képviselő-testület.

Van igény rá, ezért bővíteni kell a bölcsődei helyeket Sepsiszentgyörgyön • Fotó: Veres Nándor

Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere lapunknak elmondta, az új csoporttal négy új munkahely létesül, ebből kettő pedagógus állás. A napokban meghirdetik a versenyvizsgát, és amint betöltik az állásokat, fogadhatják a gyerekeket.

Ebben az óvodában három évvel ezelőtt alakították az első bölcsődei csoportot, ám olyan nagy rá az igény, hogy azóta folyamatosan bővítik.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat három helyszínen is működtet intézményt az óvodáskorúnál kisebb gyerekek számára: a Csíki negyedi Árvácska óvodában négy csoport működik, a két évvel ezelőtt felújított, a helyiek által svájci villának nevezett épületben 60 férőhelyes bölcsődét alakítottak ki, ám ide is sokkal több gyereket iratnak be.

A bölcsődék iránti igény az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt, mert a szülők megtapasztalták, hogy minőségi szolgáltatásokat kínálnak.

Sztakics Éva elmondta, ezzel is próbálják segíteni a kisgyerekes anyákat, ösztönözni a gyerekvállalást. Ugyanakkor kifejtette, a bölcsődék fenntartása rendkívül költséges, hiszen egy csoportba legtöbb tíz gyerekkel tudnak foglalkozni, ám tíz gyerek mellé három- négy alkalmazottat foglalkoztatnak. A szülők hozzájárulása a jövedelmük függvényében napi 4-7 lej között van, ám a költségek nagy része az önkormányzatot terheli. Az alpolgármester elmondta, kiszámolták:

havonta közel 600 lejbe kerül a városnak egy bölcsődébe járó gyerek.

„Ezért szorgalmazzuk, és az RMDSZ parlamenti csoportja elő is terjeszti, hogy az állam járuljon hozzá a bölcsődék fenntartásához” – mondta Sztakics Éva.