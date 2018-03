Sikeresen végrehajtották a szívműtétet a gyergyószentmiklósi férfin

Végrehajtották Marosvásárhelyen azt a szívműtétet, amely a 74 esztendős gyergyószentmiklósi Udvari Mátyás életének meghosszabbítását jelentheti. Fia, Attila tájékoztatott erről, ő volt az is, aki adománygyűjtésbe kezdett, amikor kiderült, beavatkozásra lesz szükség, és édesapja nyugdíjából nem telik a több ezer lejes kiadásra.

Illusztráció • Fotó: Pál Árpád

A jótékonysági felhívást, adománydobozok kihelyezését követően pár hét alatt több mint nyolcezer lej gyűlt össze, sőt minap még száz eurót is eljuttattak az Udvari családnak. Ebből futja az operációra és kórházi ellátásra is. Attila tételesen sorolta a kiadásokat: a műtét előtti analízisek elvégzése közel ezer lejbe került, a beavatkozás és a kórházi ápolás pedig 5500 lejbe. Egy gyűrű behelyezése történt meg, a szakorvos szerint vélhetőleg a későbbiekben még egy gyűrűt kell beiktatni. Attila édesapja nevében is

köszön minden eddigi segítséget,

arra kérve lapcsaládunk munkatársait, feltétlenül írják ki: sikeres volt a műtét, és ezért nagyon hálásak.