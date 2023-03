Páratlan háromszéki természetvédelmi területre hívnak kikapcsolódni

A Rétyi Nyíren húzódik végig a többek között Orbán Balázs által említett, Homárka, Honárka, Hunárka stb. néven közismert töltésvonulat is, amelynek nyomai a Rikában, de még Bodzavám környékén is megfigyelhetők, egészen a Tatárhavas-hágóig. Ez a kolozsvári tudományegyetemen László Gyula helyét 1949-ben átvevő Ferenczi István (1921–2000) történészprofesszor elmélete szerint egy X. századi védelmi rendszer részét képezte, amely valahol Szatmár környékén kezdődött, és dél felé haladva földvárak sora alkotta Halmosdtól a brassói várig. Ferenczi feltételezését a mai kutatók zöme nem osztja, ám Homárka keletkezésére, szerepére nézve mind a mai mapig nem született egységes, elfogadható magyarázat. Ugyancsak a Rétyi Nyíren található a brassói 24-es gyalogezred többször megcsonkított emlékműve is, amely 2010 aug. 21-én helyreállítva került vissza régi talapzatára. A szobrot a brassói 24-es Honvéd Bajtársi Szövetség tagjai állították 1941-ben az I. világháborúban elesett honvédek emlékére, a talapzatot Pál Ferenc szentiváni malomtulajdonos és felesége készíttette. 1944-ben a bevonuló román katonák golyószóróval „lefejezték”, majd hosszú évtizedekre a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum kertjében talált menedékre. Ceaușescu 1977-es látogatásakor onnan is el kellett tüntetni, szerencsére az intézmény sofőrje, Fekete Lajos furfangos megoldást választott: egyszerűen elásta.