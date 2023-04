Sepsiszentgyörgyön is fellép a Lord of the Dance

Három nap leforgása alatt két remek művészeti élményben részesül a sepsiszentgyörgyi zenekedvelő közönség: előbb a Michael Flatley-féle Lord of the Dance érkezik a Sepsi Arénába, majd két nappal később Rákász Gergely a Gyöngyvirág utcai református templomba. Az ír táncprodukció itteni állomása a három fellépésből álló romániai turné részét képezi.

A világ leglátványosabb táncprodukciója, a Lord of the Dance május 19-én érkezik Sepsiszentgyörgyre, háromállomásos romániai turné részeként (május 18-án Kolozsváron, 20-án Bukarestben lépnek fel), a 25 Years of Standing Ovations nevű jubileumi európai körút keretében.