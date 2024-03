„Nem tudunk elnézést kérni attól, akit megöltünk”

De milyen szinten készek teljesíteni ezt manapság az autósiskolák? Egyértelmű, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabályok keretei között bármi „is” lehetséges. Ezekkel lehet élni is, de visszaélni is. Szakmai alázat és hozzáértés kérdése az, hogy ki mit vállal, illetve bizonyít az oktatói hatáskörök gyakorlása során, értékelte a szakértő.

Ez az első kiszolgáltatottság. A második a kereskedelmi kiszolgáltatottság. Ez nem más, mint az a nyilvánvaló nyílt titok, hogy nem kevés esetben az oktató nem meri, vagy esetenként le is mond arról, hogy érdemben vállalja a teljes értékű oktatói szerepet. Megalapozottan vagy nem, de esetenként attól is tarthat, hogy abban pillanatban, amikor módszeresen szóba hozná a pragmatikus elvárásokat, megtörténhet, hogy a diák azonnal átigazol egy konkurens oktatóhoz, aki hajlandó hozzájárulni akár ahhoz is, hogy a kötelező óraszámokat felezze, és ezeket is csak egy céltalan autózás szintjén teljesítse” – állapította meg a szakértő.

„Itt nem a barátkozás a tét”

Sándor Gábor kihangsúlyozta: bárhogy is alakulnak a jövőben a járművezető képzés körülményei, csak bátorítani tudja a tiszteletre méltó oktatókat. „Mert igaz az, hogy a legkedvesebb emlékeink között tartjuk számon a valamikori legszigorúbb tanárainkat, érdemes következetesen alkalmazni a szakszerű, pragmatikus és elvárásalapú módszertant, természetesen egy korrekt értékelési rendszer védelme alatt, ami időtállóan emlékezetessé teszi az oktató hozzájárulásait az aspiránsok járművezetővé válásának folyamatában. Tény az, hogy a járművezetői vizsgákon elért eredményességi mutatók is leginkább ezt a gyakorlatot igazolják. A szakma küldetése a felelősségtudat-ébresztés, a forgalmi helyzetek józan megítélése, valamint ezek higgadt, szabálykövető és kölcsönös tiszteletalapú rendezése. Ennek alárendelten