Saját kézbe veszik az ivóvíz-szolgáltatást Erdőszentgyörgyön

Minden háztartásnál hivatalos vízórát kell szereltetni, ellenkező esetben megszüntetik a szolgáltatást. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Maros megyében a regionális szolgáltató sok helyen biztosítja a víz tisztítását és a szennyvíz, esővíz összegyűjtését, a hivatalos számadatok szerint csaknem 300 ezer fogyasztót lát el, és az elkövetkező időszakban, a fejlesztések nyomán újabb településeken is beindítják ezeket a szolgáltatásokat.

Vannak azonban olyan települések, ahol a rendszert a helyi önkormányzatok építették ki, illetve fejlesztették, és ők is tartják fenn, de a vizet az Aquaservtől kapják. Ilyen együttműködés áll fenn a helyi önkormányzatok és az Aquaserv között például Marosugrán, Marosbogáton és Vámosgálfalván, valamint Szászrégen környékén is Marosfelfaluban, Beresztelkén és Bátoson.

Marosvásárhely körzetében három olyan település van, ahol magánszolgáltató biztosítja az Aquaservtől megvásárolt vizet a fogyasztóknak, és ez elsősorban azért alakult így, mert a magáncég építette, fejlesztette ki az ivóvízrendszert. Ilyen települések Marosszentkirály, Marosszentanna és Jedd.

Ezenkívül vannak olyan városok és települések, ahol az ivóvíz-szolgáltatás teljesen független az Aquaservtől, ahol az ivóvíz és a szennyvíz tisztítása, a rendszer, illetve a szolgáltatás is magánkézben van – ilyen például Szováta és környéke, és ide tartozott Erdőszentgyörgy is. Idén áprilisig.

Csibi: jobbat akartunk

Erdőszentgyörgyön a szovátai szolgáltató biztosította az ivóvizet, akivel elégedetlen volt a város vezetősége, így idén áprilisban, amikor lejárt a szerződés, nem hosszabbították azt meg. Csibi Attila Zoltán polgármester érdeklődésünkre elmondta,

a vízvezetékrendszert 2009-ben állami támogatással felújították, de a víz minősége nem volt elég jó.

„A víztisztítórendszer, a szűrő nem volt megfelelő, telepítésekor nem vették figyelembe, hogy a forrásvíznek nagyon magas a vas- és mangántartalma. Emiatt a víz fogyasztásra ugyan alkalmas, de sárga színű, és nagyon sok lerakodás van a belső vezetékrendszerben. A helyi képviselő-testület arról döntött, hogy

saját kezünkbe vesszük az ivóvíz-szolgáltatást, és megkeressük azt a megoldást, amellyel tiszta, egészséges vizet tudunk szolgáltatni Erdőszentgyörgyön.

Létrehoztuk a város hatáskörébe tartozó szolgáltatóegységet, és elindítottuk az eljárást, hogy a vizet megtisztítsuk a vastól és magántól” – mondta a polgármester. Szerződést kötöttek egy laboratóriummal, amely jelenleg vizsgálja, hogy milyen szűrőberendezést kell felszerelni, hogy a vízben csak a megengedett mértékben legyen vas és mangán. A polgármester kiemelte, hogy miután sikerült a megfelelő eljárást és berendezést megtalálni, majd beüzemelni, nem egyik napról a másikra lesz teljesen tiszta víz az erdőszentgyörgyi háztartásokban, hiszen a vezetékekben lévő vas- és mangánlerakodások kiürülése egy hosszasabb folyamat.

Az erdőszentgyörgyi polgármester azt is elmondta, hogy tájékoztatták a lakókat, és szerződéseket kötnek velük, ugyanakkor megpróbálják felszámolni az illegális csatlakozásokat is. „Tudjuk, hogy vannak olyan fogyasztók, akik nem hivatalosan csatlakoztak a rendszerhez, és fizetés nélkül használják a vizet. Nekik

június 30-áig van lehetőségük az eddigi mulasztásukat pótolni, vagyis jelentkezni és kérni, hogy hivatalosan is csatlakozhassanak a vezetékrendszerhez.

Már voltak olyanok, akik jelentkeztek, és várjuk a többieket is. Ott, ahol ez nem történik meg június 30-ig, amellett, hogy megszüntetjük a szolgáltatást, jelentős büntetést is kiszabunk, mi több, a szolgáltató bűnügyi eljárását is indíthat a fogyasztó ellen, ugyanakkor a törvény értelmében lehetőségünk van visszamenőleg 24 hónapra vízfogyasztást kiszámlázni. Hasonlóképp járunk el azokban az esetekben, ahol nem hivatalos vízórát használnak, illetve ott is, ahol nem engedik meg a vízvezetékek bekötésének ellenőrzését vagy más, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességeket találunk” – hangoztatta Csibi Attila Zoltán.

Az erdőszentgyörgyi polgármester többször kiemelte, azért vállalták át a szolgáltatást, mert szeretnének minőségi ivóvizet biztosítani megfelelő áron, de ezt csak úgy tudják megtenni, ha a lakók is támogatják törekvésüket. Jelenleg Erdőszentgyörgyön az ivóvíz köbmétere 3,5 lej, a regionális szolgáltatónál pedig 3,82 lej.