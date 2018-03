Román diákok is fejet hajtottak Kiss Antal honvédszázados sírjánál

• Fotó: Gergely Imre

Az iskola tavaly vezette be azt a példamutató kezdeményezést, miszerint a magyarság ünnepén a román tannyelvű osztályok diákjai is részt vesznek. Nyitás arra, hogy ezután kölcsönösen tiszteletüket fejezzék ki a másik nemzet ünnepei iránt. Most is így történt a méltóságteljes megemlékezésen.