Restaurátor továbbképző konferencia zajlik Székelyudvarhelyen

Terítéken a műhelytitkok

A konferencia a 17. szejkefürdői székelykapu felállításáról készült kisfilm vetítésével kezdődött. Az előadások közül több, a laikusok számára is figyelemfelkeltő bemutató van: restaurálás során felmerülő festészeti problémákról, a sérült, a tintamart, a szennyezett iratok konzerválásáról, a penészfertőzés kezeléséről, sőt q templomaink tetőzetének és freskóinak kezeléséről is beszélni fognak. Az előadássorozat végeztével, az utolsó két napon szakmai kiránduláson is részt vesznek a meghívottak, amely során a Csíki-medence templomait és a szász vidék építészeti különlegességeit látogatják meg.