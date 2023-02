Rengeteg turistára számítanak a sípályákon, fokozott figyelemre intenek a hegyimentők

Zsúfoltnak ígérkezik a hétvége a Hargita megye sípályákon is, ugyanis jók a síelési feltételek. A hegyimentők fokozott figyelemre intik a turistákat.

Fekete Örs, a Hargita megyei hegyi- és barlangimentő közszolgálat vezetője arról tájékoztatta pénteken az Agerpres hírügynökséget, hogy az elmúlt napokban beállt hidegnek köszönhetően a sípályák többségén sikerült műhóréteget kialakítani, amelyre természetes hóréteg is hullt.

Sízhetők a pályák a Madarasi-Hargitán, Hargitafürdőn, a Bucsinon, Borszéken, Maroshévízen, Székelyvarságon, Homoródfürdőn, Gyergyócsomafalván és Gyimesfelsőlokon, amelyek a hegyimentő szerint meglehetősen jó állapotban vannak.

Fekete Örs ugyanakkor azt üzente a téli sportok kedvelőinek, hogy fokozott figyelemmel vigyázzanak magukra és egymásra, mert az első havas hétvége valószínűleg nagyon sok turistát fog a sípályákra vonzani.

A hegyimentő a kirándulni vágyókat is óvatosságra intette, ugyanis a kirándulóösvényeket hó borítja, ami helyenként egy méter vastag is lehet. Aki sétálni indul a hegyekben, megfelelő téli felszereléssel tegye, legyen nála meleg tea, élelmiszer, fejlámpa, mobiltelefonja legyen feltöltve, hogy szükség esetén tudjon segítséget kérni. Fekete Örs arra is figyelmeztet, hogy nem tanácsos egyedül útnak indulni, és ha kezd sötétedni, vissza kell fordulni, függetlenül attól, hogy sikerült-e elérni a kitűzött célt vagy sem.