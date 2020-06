Rendhagyó helyzetben különleges találkozó a csíksomlyói nyeregben

A kötelező távolságok betartásával közös fotó is lesz a szombati esemény végén. Archív • Fotó: Pinti Attila

„Különleges és egyedi lesz a szombati találkozó, hiszen egyedi maga a helyzet is. Sokáig gondolkodtunk, hogy meg tudjuk-e tartani, de szabadtéri esemény révén, a korlátozások megengedik az ötszáz fős rendezvény lebonyolítását a megfelelő intézkedések betartásával” – jelentette be Füleki Zoltán.

Az alpolgármester megemlítette: idén nem lesz lovas és szekeres felvonulás, az ünnepelni vágyók ne is induljanak el ilyen módon. Mint mondta, „lehetőleg tetőtől talpig székely népviseletben jelenjünk meg a csíksomlyói nyeregben”.

A hatóságok szigorúan ellenőrzik a szabályok betartását, az esetleges kihágások miatt pedig a szervezők működési engedélyét is visszavonhatja a kormány.

„Nagy felelősség megtartani a rendezvényt, de a pünkösdi búcsún is megmutattuk, hogy felelősségteljesen tudunk viselkedni, most is ilyen hozzáállásra kérem népi kultúra kedvelőit” – nyomatékosított az alpolgármester. Elmondta, több térség hagyományőrző csoportjait is felkérték, hogy küldjenek pár fős képviseletet az eseményre, ezzel is megmutatva a találkozó színességét és összetartó erejét.

Ferencz Csaba, Csíkpálfalva polgármestere megtiszteltetésnek vette és megköszönte, hogy az idei év mellett 2021-ben is a községhez tartozó Csíkdelne lesz a találkozó házigazdája. A polgármester egy korábbi félreértést kiigazítva elmondta, a házigazda település plébánosa – Csíki Szabolcs ifjúsági lelkész – mutatja majd be a szentmisét a nyeregben.

A szentmise 11 órakor kezdődik.

A nagyjából két órás eseményen nem marad el a látványos közös fotó sem – a megfelelő távolsági szabályok betartásával. Az esemény élőben követhető lesz a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Facebook-oldalán.

„Ne felejtsük el, hogy pénteken, június 3-án, a Székely Népviselet Napja lesz. Akár a civil életben, akár munkahelyen, viseljük büszkén a népviseletünket” – hívta fel a figyelmet Füleki. Ennek apropóján a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes péntek éjfélig várja a népviseletben készült fotókat a hargitaneptanc@gmail.com címre, vagy az együttes Facebook-oldalára privát üzenetként. A beküldött fotókat megosztják az együttes közösség oldalán.

Fontos, hogy saját kultúránkat és népviseletünket mintegy vértként magunkra öltsük, ezzel is megőrizve hagyományainkat és értékeinket

– hangzott el.

Kérdésünkre, miszerint az önkormányzati testület végül miért engedélyezte a kulturális és szabadidős tevékenységek megrendezését Csíkszeredában, Füleki úgy fogalmazott, elővigyázatossági okokból függesztették fel korábban a rendezvények megtartását. „Nem szerettük volna, ha bárki pénzt fektet be egy rendezvénybe és végül nem sikerül azt megtartania. A legutóbbi ülésen úgy láttuk, nem kell mi még egy újabb szigorító intézkedéssel szabályozzuk azt, amit a kormány már eleve szabályoz” – válaszolta az alpolgármester. Megtudtuk,

a Csíkszeredai Városnapok rendezéséről nincs szó, az idén el fog maradni.