Rendezvénysorozattá nőtte ki magát a könyvvásár

Közel harminc erdélyi és magyarországi kiadó kínálja könyveit, mutatja be újdonságait a május 10–13. között zajló Csíkszeredai Könyvvásáron. Mintegy ötven kísérőrendezvénnyel is várják az érdeklődőket.

• Fotó: Gecse Noémi

Május 11-én már délelőtt tíz órától zajlanak az események a vásáron, Hajdú Farkas-Zoltán, Egyed Emese, Sikó-Barabási Eszter, Albert Hommonai Emőke, Tasnádi István – néhány az aznapi közönségtalálkozók szereplői közül. Május 12-én is reggeltől estig zajlanak az események, Ketten és külön címmel aznap tart előadóestet Dragomán György és Szabó T. Anna is.

A könyvvásár keretében rendhagyó irodalomórákat is szerveznek, a város négy középiskolájában és egyik általános iskolájában találkoznak diákokkal az ezt vállaló alkotók. Május 10-én és 11-én délelőtt alkalmanként ötven-hatvan gyermekkel beszélgetnek a szerzők, amint a szervezők mondták, azért, hogy hús-vér emberekként is találkozzanak a diákok az írókkal, költőkkel. Irodalomórát fog tartani Csíkszeredában Dragomán György, Szabó T. Anna, Márton Evelin, Zsidó Ferenc és Molnár Vilmos.

Az előző évi rendezvények után a Csíkszeredai Könyvvásár most lépik be abba a körbe, ahol már valóban könyvvásárnak lehet nevezni, olyan irodalmi személyiségek és olyan rendezvényfelhozatal lesz, amely a nagyobb városokban és Magyarországon is megállná a helyét – mondta Hajdú Áron, a könyvvásár partnere, a csíkszeredai Bookart Kiadó vezetője. Azt mondta, a tavalyi könyvvásár is sokat segített abban, hogy a csíkszeredaiak megismerjék kínálatukat, idén pedig igazán magas szintű kulturális rendezvény körvonalazódik, amely meggyőződése szerint a térség egyik fontos eseményévé növi ki magát. Rámutatott, a kisebb kiadók számára fontos az a térségben példátlan gesztus, hogy nem kell a standokért fizetni. Mint megtudtuk,

a Csíkszeredai Könyvvásár költségvetése mintegy 100 ezer lej,

a rendezvényt kilencven százalékban a helyi önkormányzat finanszírozza.