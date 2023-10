Régi pompájában tündököl a bonyhai Bethlen-kastély

Ilyen csillagórának nevezte a szombati ünnepséget is, amikor a felújított kastély átadására csaknem ötezer ember gyűlt össze. Kató Béla a hálaadás fontosságára hívta fel az egybegyűltek figyelmét, arra, hogy a nehéz és örömteli pillanatokban is hálát kell adni Istennek, mindenért.

Aki hálát tud adni, annak nemcsak saját maga körül forog az élete, az tud a közösségéért is tenni, cselekedni, dolgozni. A hálaadásnak lelki gyógyító ereje van – ezt az üzenetet vigyük magunkkal, és ne felejtsünk el a hétköznapokban is megköszönni mindent Istennek

„Árva Bethlen Kata életét és munkásságát mutattuk be, erre emlékeztettünk. Közben terveztük és álmodtunk. Most kijelenthetjük, hogy az álmok valóra válnak, és a mi álmunk megvalósítása mellé sokan odaálltak. A felújított kastélyban múzeum, közösségi tér és vendégszobák vannak, most már csak meg kell tölteni tartalommal. Mindezért Istené a dicsőség, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat” – magyarázta.