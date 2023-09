Reggelig tartó hangos zene, határidős pénzvisszaigénylés – kritikák a Tabakó után, és a rá adott válaszok

Pontról pontra válaszolt a sajtó részéről kapott kérdésekre, illetve a lakosság által a közösségi oldalakon megfogalmazott bírálatokra Vargha Fruzsina sepsiszentgyörgyi alpolgármester a hétfői Tabakó-kiértékelőn. Kritika ide vagy oda, az augusztus 31-e és szeptember 3-a között zajló Tabakót a 24 155 résztvevővel sikeresnek, a tavalyinál is sikeresebbnek minősítette az ifjúsági ügyekért felelős alpolgármester.

Sok program alakult spontán önszerveződéssel, de volt kézművesvásár is, pezsgett az élet a fesztiválsétányon, ahol – átsétálva a gang alá kihelyezett előadások helyszínén – sokakat megragadott a téma, és leültek meghallgatni. Mindezen 75 szervező és 240 önkéntes dolgozott, akik közül sokakat név szerint is elismerően említett a főszervező Vargha Fruzsina.

kiemelten a Kónya Ádám Művelődési Ház, a polgármesteri hivatal, a Vibe fesztivál és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) csapata. Sok pozitívum nyugtázható tehát a Tabakóval kapcsolatban, és „mindenki túlélte”, ideértve azt felnőttet is, aki túl sok alkoholt fogyasztott, és mentőt kellett hívni hozzá.

Mindezek mellett két fő ok miatt érték kritikák a Tabakó szervezőit: a hajnalig tartó zenebona és a Festipay-kártyákon maradt pénz miatt. Vargha Fruzsina elmondta, tavaly nem érkezett lakossági panasz a zajra, ezzel csak idén szembesültek, és megvan rá a magyarázat:

Ráadásul a rendőrség az önkénteseknek és az őrző-védőknek is érzékenyítő, felkészítő foglalkozást tartott drogtémában. A biztonságiak főnöke által tavaly jelzett gondokat (sötét vagy zsúfolt helyszínek) idénre megoldották. Az pedig különösen értékelendő szerencsés körülmény, hogy esőzések csak a fesztivál előtt és után voltak, a vihar csak vasárnap csapott le, és az udvaron megtépázott fűzfa vastag ágai nem tettek kárt senkiben és semmiben.

24 ezernél is többen fesztiváloztak idén a sepsiszentgyörgyi Tabakón

Ehhez kapcsolódnak a kommentelők is, azzal az összehasonlítással, hogy a városnapokon a központban minden koncertnek vége éjfél előtt, a dohánygyárban viszont reggel 6-ig szólhat a zene. Erre is adott a válasz: a központ közterület, amelyre más rendvédelmi előírások vonatkoznak,

Ezt ugyan régiek már közmondásban is megfogalmazták, de a Tabakó résztvevői közül sokan nem tudják. Ők azok, akik nem olvasták el azt a szabályzatot, amely a fesztivál területén fizetőeszközként használt Festipay-kártyákra vonatkozott, így utólag arra ébredtek, hogy

Vargha Fruzsina elismerte, háromnapos buli után nehéz délelőtt 10-ig besétálni a helyszínre és a pénzt visszaigényelni, de a szabályzatot a honlapjukon és a közösségi oldalakon is többször közzétették – hozta fel mentségükre –, a jövőre vonatkozóan pedig ez ügyben körültekintőbb tájékozódást kért a résztvevőktől. Ez a fizetőrendszer jól működik és átláthatóbb, mintha mindenki a saját pénzével, kártyájával fizetne, idén már a használata is gördülékenyebben ment, mint az első Tabakón, érvelt az alkalmazott rendszer mellett.

Jobb lenni minden évben

Mindezek mellett még olyan „apróságon” is változtatni kell jövőre, derült ki a sajtótájékoztatón, hogy a hangpróbák, koncertek alkalmanként ne essenek egybe az előadásokkal, ami kellemetlen beszélőnek és hallgatónak egyaránt. Ennek a kiküszöbölésére vonatkozóan is ígéretet tett a Vargha Fruzsina, mint ahogy arra is, hogy