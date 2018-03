Ragadós a Hóhányók példája: hólapátot ragadnak a gyergyószentmiklósiak, amikor szükség van rá

Segítenek az idős embereknek azzal, hogy igény szerint elhányják a portájuk előtt, vagy az udvarukon a havat – fordult február elején a nyilvánossághoz gyergyószentmiklósi fiatalok egy csoportja. Az elmúlt hetekben havazott is rendesen, volt munkájuk az önkénteseknek, azonban őket is érte meglepetés. Nagyszerű tapasztalatról számoltak be.

Segítenek, ha hívják őket. Mindezt teljesen önként • Fotó: Balázs Katalin

Idős, egyedül élő személyeknek ajánlották fel gyergyószentmiklósi fiatalok, hogy ingyen és bérmentve eltakarítják a házuk előtt, portájukon a járást nehezítő havat. A közösségi oldalon megosztott felajánlás után többen is hívták a Hóhányókat, elsőként egy Nicolae Bălcescu utcában lakó idős néni udvarán lapátolták a havat, majd a Selyem utcába ment a csapat, szintén egy idős asszony kérésére, aztán a Márton Áron utcába irányították a fiatalokat, ott is idős néni volt szorult a nagy havazás miatt.

A Hóhányók, akik önzetlenül segítenek

Előbb egyeztetnek

a hóhányók csak előzetes telefonos egyeztetést követően mennek havat hányni.

Több okból is ehhez tartották magukat, de leginkább az idősek biztonsága érdekében tették, ugyanis a rossz szándékúak kizárására is gondoltak, ezért

a továbbiakban is felhívják a segítségkérők figyelmét arra, hogy csak az előre megbeszélt időpontban várják őket, mást ne engedjenek be az udvarra, hogy ne legyenek kitéve semmiféle veszélynek.

„A Selyem utcában lakó néni is jelezte, örül, hogy kitaláltuk és csak időpont egyeztetése után érkezünk, mert különben zárva tartja a kaput, mert fél, és idegeneknek nem is nyitja ki, még ha észre is veszi, hogy várakoznak a kapu előtt” – számolt be az önkéntesek egyike.

A magukat Hóhányóknak nevező fiatalemberek nem kérnek fizetséget, jó szándéktól vezérelve teszik a dolgukat, segítenek ott, ahol erre szükség van.

Egy idős néni nem hitte, hogy mi ezt önként vállaltuk, teával, kávéval akart kínálni, sőt még pénzt is készített elő, de mi nem fizetségért segítünk az idős, esetleg beteg rászorulóknak, akiknek nehézséget okoz a hóhányás, hanem jó szándékból

– osztotta meg tapasztalatát Portik Csaba.

„Jó úton járunk”

A Hóhányók a gyergyószentmiklósiak visszajelzéséről is beszéltek. A Facebookon több szász megosztást megért felhívásuk után azért nem volt olyan nagy igény a munkájukra, mert célba ért az üzenet. A rokonok, hozzátartozók és a szomszédok sokkal nagyobb figyelmet tanúsítanak az idős, egyedülálló, vagy éppen beteg, mozgásában korlátozott személyek, szomszédok iránt.

A fiatalok február eleji felhívásuk óta „nyitott szemmel” járnak, és azt látják, hogy ahol korábban tevékenykedtek, ott a havazás után a szomszédok, rokonok tették járhatóvá az udvart, a járdát.

A napokban történt, hogy egy idős asszony az időpont-egyeztetéskor jelezte, hogy nagyon köszöni a fiatalok által felajánlott segítséget, de a szomszédok már eltakarították a havat, járhatóvá tették a porta elejét. „Tulajdonképpen célt értünk,

azt tapasztaltuk, hogy megmutatkozik a szentmiklósi lelkület, figyelnek egymásra, az idősekre a szomszédok, rokonok. A telefon helyet lapátot vesznek kézbe a gyergyószentmtiklósiak, és ezt nagyon jó megtapasztalni.

Úgy gondolom, hogy a közösségi oldalon az a sok-sok megosztás hozzájárult ahhoz, hogy az emberek egy kicsit elgondolkozzanak, egymáson segítsenek. Jó úton járunk” – emelte ki Portik Csaba a kezdeményezés egyik legfontosabb hozadékát.

Ha szükség van, segítség is van

A fiatalok felhívására sokan reagáltak, kezdeményezésükhöz gratuláltak. Mint írják: „Le a kalapokkal”; „Minden tiszteletem!”. Olyan bejegyzéseket is olvasni a Facebookon, melyekben segítséget ajánlanak a Hóhányóknak, mint írják: „Szívesen lapátolok én is, ha szükség!” Mint megtudtuk,

jelenleg három fiatal van „szolgálatban” a Hóhányók közül, de ha a szükség úgy kívánja, van, akit mozgósítani, barátok, ismerősök is csatlakoznak.

Továbbra is lehet hívni a Hóhányókat

Ha szükség van a hóhányókra, továbbra is kérni lehet a segítségüket, és időpont-egyeztetés után jelentkeznek a helyszínen. Azt tervezik, hogy jó szokásukat megtartják, sőt jövőre is bevállalják a hólapátolást.

„Amennyiben tud olyan idős, beteg vagy sérült személyről Gyergyószentmiklóson, akinek otthona környékéről nincs aki eltakarítsa a havat, hívja bizalommal a 0757– 214 484-es telefonszámot, és a Hóhányók díjmentesen segítenek” – szól a felhívásuk.