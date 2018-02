Ráerősítene a pityókatermesztésre Kovászna megye

A krumpli nagybani raktározását kellene megoldani, hogy jobbak legyenek az értékesítési lehetőségek. Illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A Kovászna megyei Mezőgazdasági Igazgatóság ebben az időszakban több találkozót is kezdeményezett a termelőkkel, hogy ezt a célkitűzést megvalósítsák. Könczei Csaba az igazgatóság vezetője lapunknak elmondta,

a statisztikák szerint Romániában egy évben egy fő átlag száz kilogramm krumplit fogyaszt, Kovászna megyében a többéves termelési átlag 200 ezer tonna egy évre, tehát a megye termeli meg az országos krumpliszükséglet mintegy tíz százalékát.

Könczei Csaba szerint, összefogással és a hatékonyság növelésével ezt meg lehet kétszerezni, és feltornázni 20 százalékra. Elmondása szerint Kovászna megye jelenleg is az ország legnagyobb burgonyatermesztője, a beültetett terület és a betakarított termés szempontjából is, ám ezen még mindig lehet javítani, ha növelik a hatékonyságot, és megteremtik a raktározásra a lehetőséget. A mezőgazdasági igazgató hozzátette: több éve hangsúlyozzák, ám továbbra is azt látják megoldásnak, ha a termelők szövetkeznek, közösen raktároznak, és keresnek piacokat.

A nagytermelők már mind eladták a krumplijukat, most a kisebbektől vásárolnak fel, átválogatják, mossák, csomagolják, és így adják tovább a nagyáruházaknak, vagy külföldön értékesítik. Ki kell dolgoznunk egy stratégiát, felmérjük mekkora termést tudunk lefedni a jelenlegi potenciális felvásárlói szerződésekkel, hány raktárra lenne még szükség, és ezeket a megyében hol kellene megépíteni

– összegezte az igazgató. Tavaly ősszel

a háromszéki termelők 35-45 baniért értékesítették a krumpli kilogrammját, és az ár idén sem növekedett jelentős mértékben.

A felsőháromszéki nagytermelők Moldvába és Ukrajnába exportáltak krumplit, mások a nagyáruházaknak szállítottak: 75 baniért adták kilogrammját, ezért válogatott, előremosott, csomagolt és felcímkézett krumplit kínáltak.