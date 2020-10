Raed Arafat Marosvásárhelyen: nem lesz szükségállapot, de szigorításokra számítani lehet

A koronavírus járvány terjedésének lefékezése, megakadályozása érdekében megszorításokat vezethetnek be, de nem országos szinten, hanem elsősorban azokon a településeken, ahol nagyobb gondok vannak – nyilatkozta Marosvásárhelyen Raed Arafat az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSU) vezetője. A szakember az általa alapított Sürgősségi Rohammentő Szolgálat, közismert nevén SMURD 30 éves születésnapján vett részt.

• Fotó: Rab Zoltán

Az alapító szerint a szolgálat most már igazi „nagyzenekarként” működik, amelyben több terület szakemberei közösen mentik meg a bajba jutottak életét.

Arafat arról is beszélt, hogy nagyon fontos, hogy

a lakosság betartsa az egészségügyi előírásokat, viselje a maszkot, tartsa a távolságot és rendszeresen mosson kezet.

A maszkviselés és a kézmosás azért is fontos, mert ezzel meg lehet előzni az influenzát is. „Hiába hozunk szabályokat, ha azokat a közösség tagjai nem tartják be.

Az emberek nem kellene azokra a személyekre hallgassanak, akik kételkednek ezen intézkedések jogosságában, a hivatalos előírásokat kellene kövessék.

Az emberek velük egy csapatot kell, hogy alkossanak, egy csapatot, ahol mi együtt dolgozunk velük, a közös cél érdekében” – fogalmazott Arafat.