Prioritás marad a repülőtér felújítása

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér felújítását elsőfokú prioritásként kezelte idén a Maros megyei önkormányzat, és így lesz ez jövőre is – ígérik.

Jövő nyárra fejeznék be a felújítási munkálatokat a marosvásárhelyi repülőtéren. Archív • Fotó: Haáz Vince

2017-ben a repülőtér új európai működési engedélyt szerzett, a korábbi engedély ugyanis ez év végén lejárt, illetve sikerült elkezdenünk a kifutópálya teljes körű felújítását – olvasható a megyei tanács sajtóirodájától kapott évértékelő közleményben.

A 2018-as állami költségvetésből a marosvásárhelyi repülőtér 40 millió lejes kormányzati támogatásban részesül, ami azt mutatja, hogy a repülőtér felújítását és működtetését a kormány is prioritásként kezeli.

A megyei tanács is elsőrendű fontosságúnak tartja a repülőtér működésének biztosítását, így a kifutópálya felújítása mellett több beruházás is előkészítés alatt áll. Folyamatosak a tárgyalások a különböző légitársaságokkal is annak érdekében, hogy

a felújítási munkálatok befejezése után, jövő nyártól minél több célállomásba induljanak újra menetrend szerinti járatok Marosvásárhelyről.

Intézmények, utak, egyesületek



A repülőtéri beruházás mellett a megyei tanács arra összpontosított, hogy minél több uniós támogatást hívjon le. A megyei önkormányzat idén hat európai uniós pályázatot nyújtott be, és két finanszírozási szerződést írt alá a Kultúrpalota, illetve a Marosvásárhelyi Természettudományi Múzeum felújítására. Ezeknek a projekteknek az összértéke meghaladja a 300 millió lejt. Az idén benyújtott pályázatok közül a legjelentősebb az a két útügyi projekt, amelyek a Szentágota és Segesvár közötti megyei út, valamint a Nyárádtő és Dicsőszentmárton közötti útszakasz felújítására vonatkoznak. „A Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási projekt esetében idén sikerült megnyitni a kerelőszentpáli hulladéklerakót, és elértük, hogy újabb egy évvel meghosszabbítsák a projekt kivitelezési idejét. A motorsportpark esetében idén a kivitelező cég befejezte a munkálatokat, és elkezdődött a beruházás átvétele, amelyet jelenleg felfüggesztettünk, hogy a cég megoldja az észlelt problémákat. A 2017-es év egy másik eredménye a Visit Mures Egyesület bejegyzése. A Maros megye turizmusának népszerűsítéséért létrehozott egyesület jövőre kezdi el a működését” – olvasható a beszámolóban.