Príma Péntek – Ebbe vágjon bele!

És már itt is van a Príma Péntek! Amikor ezeket a sorokat olvassa, már megtalálja a boltokban az Udvarhelyi Híradó azon lapszámát, amellyel közel 2000 lejes kedvezményben részesülhet. Vágjon hát bele!

Tizenegy szelvényt vághat ki a Príma Pénteki lapszámunkból • Fotó: Barabás Ákos

Tizenegy helyi vállalkozás csatlakozott az Udvarhelyi Híradó Príma Péntek – Vágjon bele! elnevezésű kampányához, melynek lényege, hogy a kuponoldalon lévő szelvényeket kiollózva az alább felsorolt vállalkozásoknál összesen mintegy 2000 lej értékű kedvezményben részesülnek olvasóink. A kuponokat 2 hétig lehet beváltani, vagy amíg a készlet tart, személyenként egyet.

Egyébként a Príma Péntek-szelvényeket tartalmazó Udvarhelyi Híradót továbbra is 2 lejért lehet megvásárolni szabadeladásban. Az ajánlat tehát kihagyhatatlan: két lejért majdnem kétezer lejnyit lehet megspórolni!

Partnereink

Partnerünk a Dental Centrum fogászati rendelő, mely vállalkozás ötvenszázalékos kedvezményt ajánlott fel bizonyos szolgáltatásaira – fogszuvasodás, fogbélártalmak, fogágybetegségek kezelése, dentoalveoláris sebészeti beavatkozás –, így a Virágok sétánya 6/3. és a Kiss Gergely utca 9. szám alatt lévő fogaszati rendelőkbe betérők személyenként egy szelvény felmutatásával az egyenként 100 lej értékű beavatkozásoknak csupán felét kell majd kifizessék.

Lapunk régi partnerei, a Merkúr Áruház és a székelyföldi üzletlánc ezúttal is részt vesznek akciónkban. Az általuk felajánlott 15 százalékos kedvezmény a Blaumann-edényekre vonatkozik: ezek a magas minőségű, rozsdamentes edények ötrétegű aljjal rendelkeznek, sütőben és indukciós, kerámia, halogén, gáz, valamint elektromos főzőfelületen is használhatók. A kedvezmény akár egy darab Blaumann-termék vásárlásakor is érvényes, egy teljes, 430 lej értékű edényszett vásárlásakor pedig 64 lej 50 banis kedvezményt kap a szelvény tulajdonosa.

A Bethlen Gábor utcai Street Code ruhabolt csupán néhány napja nyitott meg, az egyedi férfi és női ruhákat, bőrcipőket és kiegészítőket kínáló üzletben 25 százalékos kedvezményt kap mindennemű fürdőruha vásárlásakor az, aki Príma Péntek-szelvénnyel rendelkezik.