Polgárőrség is lesz Székelyudvarhelyen

Civil kezdeményezésre polgárőrséget hoznak létre Székelyudvarhelyen: a tervekről egyelőre vonakodva beszéltek a kezdeményezők, az viszont már bizonyos, hogy van székhely és több alapító tag is. Az alakulat létrejöttéről csupán a napokban értesült a városvezetőség és a helyi rendőrség, hivatalos egyeztetést azonban még nem kezdeményeztek velük a civilek.

A polgárőrségnek már székhelye is van, de az egyesületnek a létezéséről még nem sokat tud a városvezetés • Fotó: Barabás Ákos

„Az elkövetkező hónapban nyilvánosságra is hozzuk a részleteket. Előtte azonban egyeztetnünk kell az állami rendőrséggel, a polgármesteri hivatallal, a helyi rendőrséggel, a tűzoltósággal és a katonasággal” – tette hozzá.

– sorolta. A tagság még nem alakult ki teljesen, tudtuk meg, egyelőre székhellyel és három gépjárművel rendelkeznek, de terveik szerint egyenruhájuk is lesz. Magyari fontosnak tartotta kiemelni, hogy

A Petőfi Sándor utcai kenyérüzlet frontján tűnt fel a polgárőrség cégére, illetve a napokban több olvasónk is jelezte, hogy Polgárőrség feliratú autót láttak a városban. Egy udvarhelyi polgárőrség létrehozásának folyamata valóban elkezdődött – ismerte el lapunknak Magyari Lajos (az UTCA nevű civil akciócsoport alapítója), a civil szerveződés egyik kezdeményezője, hozzátéve, hogy konkrét részletekbe egyelőre nem bocsátkozna.

A városvezetés nem tudott róla

A létrehozandó vagy létrehozott polgárőrséggel kapcsolatosan eleddig semmilyen hivatalos értesítést nem kapott a városvezetés és a polgármesteri hivatal. Az ügy a keddi osztályvezetői ülésen került szóba először, de hivatalos megkeresés hiányában, csak a szóbeszédek alapján az illetékeseknek nem áll módjukban erről véleményt alkotni – közölte a hivatal sajtóosztálya. Leszögezik viszont, hogy bármilyen közszolgálati (főként rendfenntartási) tevékenységet kizárólag az érvényes törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet végezni, ez esetben a polgármesteri hivatallal és az állami, illetve a helyi rendőrséggel együttműködve.

„A létrehozott egyesület tevékenységi szándékát egyelőre nem ismerve a polgármesteri hivatal is várja az említett »polgárőrség« részéről a megkeresést, tevékenységi, működési szándékukról a tájékoztatást, illetve – amennyiben a törvények előírják – az engedélyezési kérelmet” – válaszolták kérdéseinkre.

Kivár és elhatárolódik a helyi rendőrség

Az említett osztályvezetői ülésen László Szabolcs, a helyi rendőrség vezetője is részt vett. Kérésünkre utánanézett a polgárőrség létrehozásához szükséges jogi háttérnek, majd elmondta, hogy ennek Romániában nincs önálló jogi alapja, ezt is a 2000/26-os kormányrendelet szabályozza, mint minden más egyesület és civil szervezet megalapítását. A polgárőrségeknek a városvezetőséggel, a helyi hatóságokkal szorosan együtműködve kell dolgozniuk, a törvény a feladatkörük tekintetében is csupán arról rendelkezik, hogy szorosan együtt kell működniük az említett hatóságokkal.