Pénz mint ösztönző a kiváló tanulmányi eredmény eléréséhez

8,50-es tanulmányi átlaggal havonta ötven lejt kapnak a diákok.

Kovács Lajos és Bakó Szabolcs ötletgazdák úgy érezték,

akárcsak a sportban, a tanulásban is valamiféleképpen díjazni kell a kiváló teljesítményt nyújtó ifjakat.

Az önkormányzat napirendjére kerülő javaslattervezet egyelőre csak a hazai olimpiászokon remekelő tanulókról tesz említést. Ehhez képest számos erdélyi magyar nemzetiségű gyermek ér el kimagasló eredményt a különböző anyaországi tantárgyversenyeken. Hazai szinten nekik be kell érniük egy oklevéllel, amelyet a bukaresti oktatásügyi minisztérium állít ki.

Vannak olyan magyarországi tantárgyvetélkedők, melyek erdélyi szakasza, elismert megmérettetésként, a román tárca versenynaptárában is szerepelnek. Ezek közül a legrangosabbakat a bukaresti minisztérium is finanszírozza. Ha nyernek is, a gyerekek itthon nem számíthatnak anyagi jutalmazásra

– vázolta a helyzetet a lapunk által megszólaltatott Horváth Gabriella, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Maros megyei elnöke.

Egyébként a két önkormányzati képviselő, Kovács és Bakó egy évvel ezelőtt a legalább 8,50-es tanulmányi átlaggal és 10-es magaviselettel rendelkező tanulók díjazását is javasolta. Azóta

minden vásárhelyi gyerek, aki eleget tesz a feltételeknek, havi 50 lejes tanulmányi ösztöndíjban részesül a városháza részéről.

A múlt tanév első felében 4750 diák, a másodikban 6546 érdemelte ki az ösztöndíjat. A juttatások 565 ezer lejjel terhelték a helyi költségvetést, de ez az összeg mindössze parányi töredéke annak, amit a városháza az elmúlt években például a helyi futballcsapatra költött.

Ahhoz, hogy a jó tanulók a 2017/18-as tanévben is egy kis zsebpénzhez juthassanak, a két RMDSZ-es tanácsos újabb önkormányzati határozattervezetet dolgozott ki. Ugyanis az elmúlt esztendőkben kiderült, hogy a valamikor szintén az RMDSZ javaslatára elfogadott ösztöndíj-rendszer egyetlen tanévre lehet érvényes. Így esett meg, hogy 2014 és 2016 között egyetlen marosvásárhelyi diák sem jutott tanulmányi ösztöndíjhoz, a törvény pedig nem teszi lehetővé ezek visszamenőleges kifizetését. Bakó Szabolcs a reményét fejezte ki, hogy tanácsos kollégái egyetértenek a javaslattal, elvégre a tavaly mind a huszonhárman igennel szavaztak.