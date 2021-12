Parkolórészeket venne haszonbérbe egy vállalkozó Csíkszeredában

A Sapientia Egyetem mögötti parkoló lenne az egyik helyszín • Fotó: Veres Nándor

Mint megtudtuk, a befektető két helyszínt javasolt, ahol könnyű szerkezetű, fémvázas parkolóházakat létesítene. Ezekről zajlik most előzetes egyeztetés – erősítette meg értesüléseinket Bors Béla.

A csíkszeredai alpolgármester kérdésünkre elmondta, hosszú távú, várhatóan 49 évre szóló haszonbérleti szerződés alapján lehet ezeket a közterületeket bérbe adni a vállalkozónak.

Két helyszínről tárgyaltak, amelyek úgy a vállalkozó, mint a város számára megfelelnek: az egyik a Sapientia EMTE mögötti parkoló, a másik pedig a Decemberi Forradalom utcában, az Óceán üzlet mögötti parkolónak a Stadion kazánház felőli része.

Mindkét helyszínen sikerült azt a pontos területet behatárolni, amelyek hosszú távú haszonbérbe adására versenytárgyalást lehet kiírni fémszerkezettel készülő emeletes parkolóházak telepítésére – tudtuk meg. Így előbbi helyszínen 24x24 méter plusz behajtó, utóbbinál pedig 18x50 méter, plusz behajtó lenne a parkolóházak által elfoglalt felület.

Olyan épületekről van szó, amelyekbe nem kell belépnie az autósnak, csak leparkolja a járművet, amelyet egy felvonó emel a megfelelő üres helyre.

„Arra várunk, hogy a beruházó jöjjön egy konkrét elképzeléssel, hogy a meghatározott felületekre az érvényben levő általános városrendezési terv (PUG) előírásainak megfelelve milyen létesítményt tudna létrehozni, és amennyiben ez megvan, ki fogjuk írni a versenytárgyalást a terület haszonbérbe adására” – részletezte az elöljáró.

Feltételek mindkét félnek

Az alpolgármester szerint a szerződésben pontosítva lesz, hogy kinek mi a feladata, kötelessége. Így

a városnak be kell üzemelnie a parkolási rendszert, mert amíg ez hiányzik, nem várhatják el, hogy bárki működtetni tudjon egy fizetős parkolóházat

– érvelt. De arra is lesz határidő, hogy a befektető a létesítményeket mennyi idő alatt kell működőképessé tegye, ugyanakkor működtetnie is kell, és a megállapított haszonbérleti díjat fizetnie az önkormányzatnak. A PUG egyébként mindkét helyszínen megengedi akár négyszintes épület létrehozását is, de azt is szabályozza, hogy milyen távolságra lehet ez a meglévő épületektől. A városvezető úgy látja, Csíkszereda teljesíteni tudja a szerződésben rögzítendő feltételeket.

Mint megtudtuk,

a vállalkozó több székelyföldi városban, így Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen is próbál ilyen beruházást megvalósítani, és két éve már Csíkszeredában is egyeztetett erről, de akkor az alpolgármester szerint nem talált megfelelő fogadókészségre.

Bors Béla úgy fogalmazott, ő nagyon örülne, ha létrejönne a beruházás, mert a városközpontban parkolási gondok vannak, és egy ilyen változás egy óriási terhet venne le a városról.