Pár fürdőzőhely már kinyitott, az igazi strandidőre azonban még várni kell

Maros megyében egyre több strand nyitja meg kapuit, lehetőséget biztosítva a pihenni, úszni vágyóknak. Az időjárás azonban egyelőre szeszélyes, a igazi strandidőt borús, esős, viharos idő váltja naponta többször is.

Marosvásárhelyen egyelőre még nem tudja a strandolókat fogadni a népszerű Víkendtelep, hiszen csak most töltik fel a nagymedencéket. Korábban az illetékesek azt nyilatkozták, hogy

a nyári vakáció kezdetére lesznek csobbanásra alkalmasak a medencék, így lehetséges, hogy egy hét múlva már ott is strandolhatunk.

A Marosvásárhely közelében levő marosszentgyörgyi strand pénteken fogadta idén első alkalommal a vendégeket. Az édes- és sós vízű medencék mellett, gyermekmedence, játszótér is várja az érdeklődőket. Egyelőre hétfőtől-péntekig tartanak nyitva, egy felnőtt jegy ára 45 lej, a 7-14 éves gyermekek pedig 20 lejt kell, hogy fizessenek, a 7 éven aluliaknak ingyenes a belépés. Hétvégén 10 lejjel több mindenik belépő. Általában július elsején emelkednek az árak.

A Fekete-tó strandja is megnyitott, itt is lehet fürdeni a melegített sós vízű medencében, de a tóban is. Itt a belépőjegyek a következőképpen alakulnak: egész napos felnőtt jegy napozóággyal 60 lej, székkel 40 lej, gyerekjegy 14 éves korig 20 lej.

Kiszámíthatatlan az időjárás

Maros megyére is szinte naponta sárga vihar- és esőfigyelmeztetést adnak ki, miközben a legmagasabb nappali hőmérséklet eléri a 26 Celsius-fokot is. Nem ritka, hogy egy nap alatt kétszer is kiadós eső érkezik dörgéssel, villámlással, de ezek között erős a napsütés, igazi strandidő van.

Hétvégén, valamint a jövő hét első napjaiban is ilyen változékony időre lehet számítani.