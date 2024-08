Megnyitották a Pongrác-tetői szabadidőparkot

A hozzá kapcsolódó élménypark ugyanis pár napja megnyitotta kapuját. Ennek a legszórakoztatóbb eleme (egyelőre) a bobpálya, amelyhez hasonló több is van már Hargita megyében, de mind közül ez tűnik a legizgalmasabbnak, a legtöbb extrém kanyarral. Ugyanakkor ez a legbiztonságosabb is.

Később épülnek még más adrenalinnövelő eszközök is. Folyamatosan fejlesztenek majd, többek között

A legkisebbekre játszóházak, trambulinok, légvárak és hatalmas csúszdák várnak. Jól szórakozhat egy tízéves gyerek, de egy nagyszülő is, például amikor a népi játékok között felállított nagy parittyával kell célba találni a fonott kosárba. Vagy amikor a biliárd és a krikett ötvözéséből készült pályán kell a lyukba juttatni a labdát.

A játék és szórakozás mellett a kalandpark kényelmes pihenőhelyeket és egy fitneszparkot is kínál a mozgásra vágyóknak. És mindez festői környezetben: két játék kipróbálása között érdemes megállni és megcsodálni a panorámát is.

Meg kell tanulniuk az embereknek, hogy miként is lehet kikapcsolódni. Annyira hozzánk nőtt a telefon, hogy ami azon kívül van, az már idegennek tűnik. Amit mi itt adunk, az egy hiánypótló szolgáltatás, de sokan egyszerűen nem találják fel magukat benne.

Vannak, akik úgy sétálnak körbe, hogy semmit nem próbálnak ki a bobon kívül. Akik egy étteremben pénzt költenek (és nem is keveset adott esetben), azok nem sajnálják az ételekre, hiszen eléjük tesznek készen valami kézzel foghatót. Az élmény viszont kimerül a táplálkozásban. Azonban ahhoz, ami kikapcsol, ami visszarepíthet a gyermekkor világába, ahhoz, ami feltölt, vagyis az élmény igazi megéléséhez nincsenek hozzá szokva ma az emberek. Sokan nem tudnak játszani” – fogalmazott, de természetesen bízik benne, hogy ez majd változni fog.

Ő is kiemelte, hogy a több mint öt hektáron fekvő élményparkban egy egész napot el lehet tölteni, játszva, kikapcsolódva – a legtöbb játékot gyerek és felnőtt egyaránt használhatja.

Sok fejlesztés lesz még, a korábban említettek mellett a fogadóépület is átadásra vár, és a szálloda, valamint a több mint 30 kis bungaló is.

Ehhez kapcsolódik Barti Tihamér, az RMDSZ Gyergyó területi elnökének a meglátása is.

„Turisztikai szempontból is több szinten zajlanak fejlesztések Gyergyószéken, elsőként a szolgáltatások bővítése terén tartjuk fontosnak, hogy beruházások valósuljanak meg. A Pongrác-tetőn zajló fejlesztés is fontos eleme ennek az elképzelésnek. Ha a panziók felújítását, illetve a gyergyószéki szállodaépítési folyamatokat is ide vesszük, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy a tudatos turisztikai fejlesztési elképzeléseink lassan gyümölcsözni kezdenek. Várunk mindenkit Gyergyószékre!”.