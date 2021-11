Oxigénpótlásra szorul a sepsiszentgyörgyi kórházban kezelt fertőzöttek többsége

• Fotó: Pinti Attila

Egy hat hónapos csecsemőt is kezelnek a fertőzéssel, kétoldali tüdőgyulladása, súlyos szívelváltozása is van, alultápláltan került be a kórházba. Az intenzív terápiás osztályon hat fertőzöttet kezelnek, és három olyan beteget, akiknél a tüneteik alapján fennáll a fertőzés gyanúja. Az intenzív ellátásra szorulók közül egy beteg van beoltva, hárman vannak lélegeztetőgépen. Az elmúlt egy hét alatt 22 koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált pácienst engedtek haza, 14 koronavírus-fertőzéshez köthető elhalálozás történt, két elhalálozás nem került be ebbe a nyilvántartásba, mert a tesztek a beutalás ideje alatt negatívak lettek. Az elhunytak életkora 37 és 81 év között volt.

A prefektúra szerdai tájékoztatása szerint Kovászna megyében egy nap alatt 47 új esetet regisztráltak, az incidencia 2,31 ezrelék. Jelenleg 524 aktív eset van, a legtöbb, 152 Sepsiszentgyörgyön, ahol 2,38 ezrelék a fertőzöttségi mutató. Sepsibükszádon, Kommandón, Sepsikőröspatakon, Baróton, Bereckben, Hídvégen, Uzonban és Kézdivásárhelyen 3 ezrelék felett van a mutató, de nem haladja meg a 6 ezreléket. Harminchét közigazgatási egységben a mutató 3 ezreléknél alacsonyabb. Esztelneken és Maksán egyetlen Sars-CoV-2-vel fertőzött személyt sem regisztráltak. Az elmúlt 24 órában összesen 475 adag oltást használtak fel: 63 személy kapta meg az első, 150 a második, 195 pedig a harmadik adagot. Ugyanakkor 67 személy az egydózisú Johnson&Johnson vakcinát vette fel.