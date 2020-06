Óvodát és szennyvízhálózatot építenek Bögöz községben

Hónapok vannak hátra az óvoda épületének befejezéséig • Fotó: Erdély Bálint Előd

Már a közművesítése is megtörtént az újonnan épülő 550 négyzetméter alapterületű bögözi óvodának, egyebek mellett a külső vakolások és festések, valamint a padlózat kialakítása van hátra – tudtuk meg a helyszínen Farkas Mózes polgármestertől, aki szerint a munkálat idén őszig be kell fejeződjön. Mint mondta,

Éppen ezért 2007-ben is pályázott az önkormányzat kormánypénzekért és ennek köszönhetően meg is épült az új óvoda alapja, ám

A projekt részeként ugyanakkor szennyvíztisztító-állomást is építenek utóbbi településen. Az önkormányzat már le is köveztette a helyszínre vezető egy kilométeres utat, hogy a munkagépek könnyen megközelíthessék. A beruházást még idén be kell fejezze a kivitelező, amelynek egyik képviselője a helyszínen ígéretet tett arra, hogy ez meg is fog történni. Farkas Mózes polgármester arra is kitért, hogy

szintén nyertes pályázatuk van a bétai, székelydobói és vágási szennyvízhálózat gerincvezetékeinek lefektetésére, hamarosan elkezdődik a kivitelezés.

A projekt részeként szintén fognak szennyvíztisztító állomást építeni, ez esetben Székelydobóban. A megvalósításhoz több, mint tizenkét millió lejes támogatást nyertek az Országos Vidékfejlesztési Programban.

Az elöljáró mindemellett arról is beszélt, hogy hamarosan átadhatják a Székelymagyaroson megépült ravatalozót.