Óvatosan terveznek a székelyföldi múzeumoknál – már amelyik nyitva van egyáltalán Kovács Eszter • 2020. október 18., 15:02 2020. október 18., 15:02 HIRDETÉS Július 1-jén ugyan megnyithattak, de a kiszámíthatóság őszre ismét elillant a székelyföldi múzeumoknál: a térség négy nagyobb közgyűjteményéből kettő zárva tart felújítás miatt, máshol pedig csak óvatos terveket szövögetnek az év hátralevő részére. A háttértevékenység azonban többé-kevésbé háborítatlanul zajlik.

A járványhelyzet miatt nehéz tervezni a múzeumoknál is. Nagy látogatottságra semmiképp sem lehet számítani • Fotó: Erdély Bálint Előd

Több hónapnyi bezártság után a nyár derekán, a kulturális intézmények közül elsőként nyithattak meg a múzeumok: habár az idei szezon látogatottság szempontjából messze alulmaradt a korábbiaknak, a belföldi turizmus révén élettel teltek meg a közgyűjteményeik külső és belső terei is. A járványhelyzet fokozódásával azonban ismét számtalan kérdéssel szembesülnek az intézményvezetők. HIRDETÉS Óvatosan terveznek A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumnál a nyárra tervezett látványos tárlatokat és a már hagyományos Múzeumok Éjszakáját is lemondták, ellenben augusztus-szeptemberben több tárlatnak is otthont adott a Haberstumpf-villa udvara, sőt, a Pulzus művésztelepet is megrendezték a Spanyár-házban. Októberre két tárlattal rukkolnának elő: eredetileg májusban kellett volna megnyílnia a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium fennállásának 350-ik évfordulója alkalmából rendezett kiállításnak, amelyet többszöri halasztás után végül október 31-ére tűztek. Továbbá, október 25-ére tervezik a névadó, Haáz Rezső munkáiból rendezett festészeti kiállítást: a család, más magánszemélyek és a közgyűjtemény tulajdonában lévő anyagot tekinthet majd meg a nagyérdemű. Azonban egyelőre mindkét megnyitó sorsa attól függ, hogy merre alakul a járványhelyzet. Így-vagy úgy megnyitják a két tárlatot „A Refis kiállítással még dolgozunk, Szász Hunor a tárlat kurátora, bízunk benne, hogy ő nem fertőződik meg és tudjuk folytatni a munkát. De mindkét tárlatot szeretnénk így vagy úgy még idén megnyitni, ha az októberi időpontokat nem tudjuk tartani, akkor halasztunk néhány hetet. Az évfordulós kiállítást nyilván nem lehet jövőre halasztani” – hangsúlyozta Miklós Zoltán múzeumigazgató. Egyébként ez utóbbi, interaktívra tervezett iskolatörténeti kiállítás mintegy két éven át lesz látogatható majd: a szervezők ugyanis számítanak a diákokra és a tanárokra, csoportokra is. „Nyilván most ez nem megoldható, de hátha jövőben már úgy alakul a járványhelyzet, hogy tudunk csoportokat fogadni” – tette hozzá az intézményvezető.

A maros megyei és a gyergyószentmiklósi múzeumok jelenleg felújítás miatt zárva tartanak • Fotó: Haáz Vince

Megújul a Borvízmúzeum Időközben azonban zajlik a háttérmunka a Haáz Rezső Múzeumnál: a régészek folyamatosan dolgoznak, a digitalizációt is végzik a kollégák, illetve a restaurátorok is dolgoznak. Miklós Zoltán azt is elárulta: jövőben az első lépés a szejkefürdői Borvízmúzeum teljes felújítása lesz, hiszen a Mini Erdély Park megnyitásának köszönhetően itt is nagyobb látogatóforgalomra számítanak. „A Magyar Kultúra Napjával kezdenénk az idényt, az évet megterveztük, de egyelőre sajnos nem tudni, hogy mindebből mi fog megvalósulni” – jegyezte meg az intézményvezető. A gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumnál továbbra is zajlanak a felújítási munkálatok, de zárva tart a Maros Megyei Múzeum is: a Művészeti Múzeum és a Régészeti és Történeti Múzeum átmenetileg zárva van, Természettudományi Múzeumnál az épület restaurálási és belső felújítási munkálatai miatt nem fogadnak látogatókat, egyelőre a Mikházi Régészeti Park és a Kultúrpalota látogatható.

A háttérmunka zavartalanul folyhat, ezt nem befolyásolja a járványhelyzet • Fotó: Veres Nándor

Bátortalanok a látogatók A Csíki Székely Múzeumban jelenleg is 25 teremben öt állandó kiállításra várják a látogatókat, azonban az érdeklődés jelentősen csökkent a nyárhoz képest – számolt be Gyarmati Zsolt intézményvezető. Nyáron nem panaszkodhattak, tette hozzá: a belföldi turizmusnak köszönhetően heti mintegy 300 látogatóval számoltak. Megjött az ősz, így ez lecsökkent, magyarországi látogatóink gyakorlatilag egyáltalán nem voltak idén, a helybéliek pedig most bátortalanok – jegyezte meg az intézményvezető. Legutóbbi beszélgetésünkkor, június végén a múzeumigazgató még bizakodó volt: Márton Árpád csíki festőművész nyolcvan éves születésnapjára készültek október 6-án egy tárlattal, ezt azonban már nem tudták megtartani. „Nem nagyon vannak terveink idén őszre, ami a kiállításpolitikát illeti, mert felelőtlenség lenne most bármit is tenni. De még így is, az előadóművészeti profilú intézményekhez képest a múzeumok talán egy picit helyzetelőnyben vannak, mert háttérben tud folyni a munka – hangsúlyozta Gyarmati Zsolt. A csíki múzeumban a gyűjteménykezelők, a restaurálók dolgoznak, a muzeológusok tudnak tudományos munkát végezni, online adatbázisokat épít az intézmény és könyvkiadáson is dolgoznak. „Megmaradunk, dolgozunk, de a jövőt illetően egyelőre semmi konkrétumot nem tudunk közölni” – summázott az intézményvezető.