Ötletbörzét hirdettek tájépítészeknek

Fotó: Haáz Vince

A terveket, elképzeléseket péntekig lehet beküldeni, a szakemberekből, tanácsosokból álló zsűri jövő héten értékeli és díjazza azokat.

A Hangya (Furnica) lépcső melletti, a Moldova utcában levő, valamint a Fűzfa utcából nyíló zöldövezeteket, játszóeszközöket, padokat is tartalmazó zöldövezeteket szeretné rendbe tenni a marosvásárhelyi városháza, erről szavaztak is már a tanácsosok.

A jelenleg elhagyott állapotban levő területek felújítása érdekében ötletbörzét hirdettek meg, s

azt várják az érdeklődő tájépítészektől, hogy pihenésre, kikapcsolódásra, vagy akár sportolásra alkalmas eszközöket tervezzenek a terekre.

A három hely közül kettő nagyobb, a Hangya (Furnica) lépcsőnél és a Moldova utcában levő a tíz négyzetmétert is meghaladja, így ott több tér áll a tervezők rendelkezésére. A jelenleg lepusztult parkok, játszóterek felújítása azért is fontos, mert

Marosvásárhelyen jelenleg az egy főre eső zöldövezetnyi terület csupán 9,60 négyzetméternyi,

míg az Európai Unió 26 négyzetméternyit „követel”. A meghirdetett pályázatra beérkezett munkákat díjazni is fogják, s a legjobbakat megvalósítják, már ezen a tavaszon. Az ötletbörzével egyidőben a marosvásárhelyi városháza szakigazgatósága jelenleg már meghirdette a versenytárgyalást, hogy kiválassza azt a céget, amely leszállítja a megrongálódott játszóeszközök helyett az újakat.

Jó hír, hogy a városháza zöldövezetekért felelős igazgató, Mircea Moldovan kedden lapunknak megerősítette, hogy már ma nekifognak a marosvásárhelyi Vár melletti játszótér újjáépítésének. Mint ismert a kis játszóteret, amelyre a környékbeliek, de még távolabbról is sokan jártak, lebontották, s egy lekövezett teret alakítottak ki helyére. A szülők többször tiltakoztak a kis játszótér éltüntetése miatt, s a város vezetősége többször megígérte, hogy újjáépíti azt vagy helyére mást készített. Mint Mircea Moldovan elmondta, ma nekifognak a terület kimérésének és elkezdik a munkálatokat. Tervek szerint két része lesz a játszótérnek egy a legapróbbaknak, egy a nagyobb gyermekeknek. Moldovan szerint a hivatalos átadása április végén lesz, hogy május elsején már használni lehessen. Az igazgatótól megkérdeztük, hogy mikor nyitják meg a somostetői játszóteret, hiszen az épp vakációzó gyerekek a jó időre való tekintettel már nagyon várják, hogy ott is hintázhassanak, csúszkálhassanak. Mircea Moldovan elmondta, hogy a somostetői játszótér is csak április utolsó hétvégéjétől lesz újra használható, addig még kisebb javításokat végeznek rajta.