Öt napig szól a jazz

A Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztivál új, színes arculatával is a rendezvény széles palettájú programjait próbálták érzékeltetni. „Törekedünk arra, hogy a fesztivál színvonalát mindig évről évre emeljük, és egyre nagyobb sztárvendégeket hívjunk meg a klasszikus jazz, a világ híres jazz zenészei közül” – emelte ki Szilágyi Nóra főszervező, a Csíkszeredában tartott szerdai sajtótájékoztatón.

Hozzátette, ebben az évben a korábbi évekhez képest több előadó érkezik külföldről, azonban arra is figyeltek, hogy a helyi, fiatal zenekarok is megmutatkozhassanak, felléphessenek a nagyközönség előtt július 27-31 között. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere arról beszélt, hogy minőséget felmutató fesztiválról lévén szó érdemesnek találják a támogatásra, amelyet jövőre is biztosítanak a szervezőknek. Sógor Enikő alpolgármester hozzáfűzte, hogy a fesztivál révén vonzóbbá válik a város úgy a helyiek, mint a turisták számára.

A programot ismertetve a szervezőktől megtudtuk, eleinte négynaposra tervezték a rendezvényt, azonban végül kibővítették egy nulladik nappal, ahogy a korábbi években is megtörtént. Így a szerdai napon a Random trip Vibe changers projektjével lép fel a Kulissza kávézó előtti Petőfi színpadon. „Ez a projekt arról szól, hogy a helyi zenészeink, rappereink, énekeseink, előadóink is csatlakozhatnak a zenei társasjátékba, így óriási improvizációval indítjuk a fesztivált. Hiszen