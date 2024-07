Ötmillió ember személyes adatait lopták el – mihez kezdenek velük a bűnözők?

Valószínűleg az ország történetének legnagyobb adatlopása történt, hiszen több mint öt millió román állampolgár személyes adatait (orvosi adatok, munkahely, telefonszám, CNP, stb) árulják a darkweb egyik oldalán. Fel kell tehát készülni az országos szintű phishingkampányokra, azaz olyan hamis üzenetekre, telefonhívásokra, amelyek még több személyes adatot kérnek tőlünk, mondjuk a bankszámla-adatokat. W. Szabó Péter IT-szakértő számolt be az adatlopás hátteréről és következményeiről.

azt rebesgetik IT-s fórumokon, hogy ez a hazai egészségbiztosítónak az adatbázisa lehet,

amelyet alátámaszt sok minden. Egyrészt az adatok típusa, hiszen a CNAS-nak megvannak a fizetésekről is az adataink, meg ők azok, akik tudják azt, hogy ki, mikor van betegszabadságon, milyen okból stb. Ugyanúgy ők azok, akik rengeteg telefonszámot és e-mail-címet tárolnak, ellentétben mondjuk az Országos Statisztikai Hivatallal, amelynek nincsenek ilyen adatai.

Több módja van annak, hogy miként kerül be. Nyilván még nem lehet tudni, hogy melyikről van szó, de az egyik nagyon gyakori eset az alkalmazottak figyelmetlensége.

Ez az egyik módja, amikor emberi mulasztással kerül be az adatlopó szoftver a rendszerbe, és ez is arra vezethető vissza, hogy az olyan alkalmazottak, akik hozzáféréssel rendelkeznek a rendszerekhez, azok nincsenek kiképezve arra, hogy elhárítsák az ilyen támadásokat. Nem ismerik fel azt, hogy egy e-mail valós-e vagy nem.

A másik szintén nagyon gyakori ok, hogy maguk a védelmi rendszerek igencsak idejétmúltak.

Nem is kell egy szuper hackernek lenni, hanem vannak specializált fórumok, ahol meg lehet nézni, hogy lépésről lépésre, „tutoriálszerűen” hogyan kell feltörni egy rendszert, ami kellően elavult, és akkor

Az esetek többségében a nagy állami szervek informatikai rendszerei rettentően elavultak, és még csak nem is frissítik.

gyakorlatilag egy 15-16 éves fiatal is, aki egy kicsit képzettebb ilyen téren, fel tud törni egy nagy állami szervert, akár egyedül is;

egyébként erre is voltak példák a történelem során.

A szakember megemlítette, idén februárban is volt egy hatalmas összehangolt támadás, ahol több mint 20 kórháznak a rendszerét törték fel Romániában. 2023 májusában pedig az oktatásügyi minisztériumot törték fel. A jelenlegiből még nem lett nagy hír, mert egyetlen közintézmény sem ismerte be még ezt a szivárgást. Aki megkongatta most a vészharangot, az egy Albei Bogdan nevű cyber security szakértő volt.

A darkweben értékesítik

„Tehát az adatok szivárgása egy haszonszerzési szándékú történet, ugyanis van egy olyan hely az interneten, amit úgy hívnak, hogy Breachforums.st, amely egy olyan website, ami kimondottan arra van, hogy ha valaki betör egy biztonsági rendszerbe, és onnan ellopja az adatokat, akkor ezen a fórumon tudja értékesíteni az illegálisan megszerzett adatokat.