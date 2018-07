Öt év letöltendőt kapott Beke István és Szőcs Zoltán a székelyföldi terrorperben

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt azzal gyanúsították, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a román nemzeti ünnepre szervezett december elsejei katonai parádé közben – emlékeztet a Krónika. A vád szerint erőszakos cselekedetek végrehajtására készültek a HVIM autonomista és revizionista céljainak elérése érdekében.

Beke Istvánt 2015. december elsején helyezték előzetes letartóztatásba az alkotmányos rend elleni cselekedetekre tett kísérlet gyanújával és a robbanóanyagok rendjének be nem tartása miatt. Később a nyomozó hatóságok Szőcs Zoltánt is letartóztatták, őt az alkotmányos rend elleni bűncselekményekre való felbujtással és a robbanóanyagok rendjének be nem tartására való felbujtással gyanúsították. A DIICOT szerint Szőcs Zoltán a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom erdélyi szervezetének elnöki minőségében 2015. október 10-én egy HVIM-gyűlésen felbujtatta a kézdivásárhelyi szervezet tagjait, hogy házilag barkácsolt robbanószerkezetet készítsenek és azt nyilvános helyen robbantsák fel. A nyomozati anyag kitér arra, hogy a gyűlésen megállapodás született, miszerint a robbanószerkezetet Beke István fogja elkészíteni, mert ő ért az elektronikához, úgy, hogy egy biztosíték segítségével „legkevesebb 3-4 petárdát egyidejűleg gyújthassanak majd meg”. A robbanószerkezetet bizonyos távolságból hozták volna üzembe a nyomozati anyag szerint egy mobiltelefon segítségével. A szerkezetet állítólag a kézdivásárhelyi Gábor Áron-szobor környékén szándékoztak elhelyezni, a gyűlés egyik résztvevője javaslatára egy utcai kukában, a katonai díszfelvonulás útvonalán. A Beke István otthonában tartott házkutatás során a nyomozók több száz pirotechnikai eszközt találtak, amelyek beszerzése törvénytelen úton történt – számol be az Agerpres