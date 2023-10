Mozgássérültek által használható hinta is helyet kapott a játszótéren

Háromévi gyűjtés után, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat segítségével végül meglett az a mozgássérülteknek való hinta, amelynek felállítását jó szándékú emberek kezdeményezték. Ez ugyanakkor egy kicsit megkésett „ajándék” is Makkai Péter református lelkésznek, a felnőtt fogyatékkal élőket foglalkoztató, a Diakónia Keresztyén Alapítvány által fenntartott Írisz Ház alapítójának és igazgatójának.

Makkai Péter 2021-ben töltötte be 50. évét és ekkor ötölte ki a család, hogy ebből az alkalomból nem személyes ajándékra, hanem egy jótékonysági célra gyűjtenek: egy mozgássérülteknek való, kerekesszékkel is használható hintára, amiből egy sincs a városban.

nagyon sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, többek között a Free Adventurer Egyesület motorosai, akik minden évben erre adományoztak azon alkalmakkor, amikor ősszel, az úgynevezett „Legszebb napon” megmotoroztatták az Írisz Házba járó fiatalokat, de más alkalomkor szervezett tombolán is gyűjtöttek e célra.

Első évben mintegy 4000 lej gyűlt össze adományokból, majd jött a pandémia, szüneteltek a közösségi alkalmak. Egy következő nekifutásra ismét gyűlt mintegy 4000 lej, azonban ahhoz, hogy a hinta meglegyen, szükséges volt, hogy az önkormányzat is lépjen ez ügyben, és felvállalja a hiányzó összeg befizetését, illetve a hinta beszerzését, amelyet utóbb az egyházközségnek adományoztak.

A hinta ára végül 16 ezer lej volt, de a felállításához szükséges tereprendezésre is költeni kellett.

A hinta a református vártemplom játszóterén találta meg méltó helyét, avatására – ha az idő is engedi – ezen hétvégén kerül sor, amikor újra Legszebb napot ünnepelni, motorozni gyűlnek össze az Irisz Ház munkatársai és az oda járó fiatalok.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat pedig dicséretes módon folytatja az akciót – tudtuk meg Makkai Pétertől – hiszen a következő évben több játszótér felújítását is tervezik a városban, ezekre pedig majd mozgássérültek által használható eszközöket is szerelnek, ugyanis többféle is van.