Összefogással gyűlt ki az új inkubátor ára

Kigyűlt az új inkubátor ára. A korszerű technológia növeli a koraszülöttek túlélési esélyét. Képünk illusztráció • Fotó: Thomas Campean

Sajtótájékoztatót hívott össze keddre az SZKA, hogy helyzetjelentést tegyen az újszülöttosztály fejlesztése érekében indított kampányról.

Hamarosan érkezik az új inkubátor, kigyűlt 11 ezer lej, és sms-kampány indult.

Az SZKA kezdeményezése az Udvarhelyszéki Anyák Egyesületével közösen indult, ugyanakkor a városi kórház újszülöttosztályának orvosai is szervezkedni kezdtek még az év elején, mert látták, hogy

égető szükség van a fejlesztésre.

Európai viszonylatban Románia első helyen áll a korai születés miatti gyermekelhalálozások terén, és a túlélési esélyeket nagyban rontja a szakszerűtlen ellátás, az elavult technológia. A két szervezet április közepén kezdett adománygyűjtésbe, hogy eszközvásárlással mozdítsa előre az ügyet. A két régi, agyonjavítgatott mellé egy új inkubátor, továbbá egy speciális monitor, egy hallásvizsgáló és egy légzéssegítő készülék beszerzését tűzték ki célul. A kampány végét gyermeknapra tervezték, ám végül szeptember 15-éig kitolták a határidőt.

„Kerekasztal-beszélgetést hívtunk össze, magunk köré gyűjtve az itteni újszülött- és gyerekosztály orvosait, a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ képviselőit, a helyi civil szervezeteket, amelyek családokkal vagy gyerekekkel foglalkoznak, valamint gyógymasszőröket, hogy megbeszéljük, mit is jelent a koraszülött a családban, mi az aktuális helyzet, és milyen konkrét lépések szükségesek a gyerekmentés terén” – nyilatkozta Csáki Rozália, az SZKA elnöke.

Az eredetileg hathetesre tervezett pénzgyűjtő akcióban közel 11 ezer lej érkezett be a témába vágó események helyszínén, a városban és hét környező település boltjában elhelyezett közel ötven perselybe, vállalkozók révén, illetve az online adománygyűjtő portálon keresztül. Időközben

a nyolc-tízezer eurót érő inkubátorra helyi vállalkozók összeadták a pénzt:

több mint felét a Melinda Impex, a fennmaradó részt további három cég, illetve egy ügyvéd állta. A készüléket már megrendelték Németországból, hamarosan megérkezik. A következő nagyobb tétel a speciális monitor volna, amelynek ára mintegy tizenötezer lej. Most, hogy a határidő három hónappal kitolódott, a perselyek továbbra is elérhetők a boltokban, a give-get-do.ro oldalon adott a bankkártyás utalás kézenfekvő lehetősége, illetve mostantól szeptember 15-éig egy sms-kampányban is lehet adományozni: a 8837-es telefonszámra kell elküldeni a „korababa” szót, ezáltal üzenetenként két euróval támogatható az ügy. Az sms-kampány a donatie.ro oldalon követhető nyomon.

„Előreláthatólag további események is lesznek, mert kedves vonása ennek az egész ügynek, hogy jelennek meg az érzékenyebb emberek, állnak elő új kezdeményezésekkel. A Facebookon zajló intenzív kommunikációnkon túl erősebb médiakampányt is tervezünk, köztudatba akarjuk hozni ezt a témát, és fenntartani iránta az érdeklődést, mert menet közben az is kiderült, hogy mennyire fontos a tájékoztatás.

Legkevésbé az édesanyára összpontosul a figyelem, az ő halálfélelmével, annak feloldásával nem igazán foglalkozik senki,

ezért is fontos az olyan kezdeményezés, mint a Caristasnál dolgozó Berkeczi Éva pszichológusé, két koraszülött gyerek édesanyjáé, aki havi rendszerességgel segítő csoportot indított hasonló problémákkal küszködőknek” – összegezte Csáki Rozália.