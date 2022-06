Összefogás a kétszáz éves faépítmény megmentéséért

Gyergyószárhegyen két harangláb áll, amelyek feladata valamikor az volt, hogy továbbadják a templom harangjának az üzenetét a falu távolabbi részeire is. Miután az elsőt összefogással három éve rendbe tették, most a másikat is a közösség menti meg.

Gergely Imre 2022. június 23., 20:502022. június 23., 20:50

Írásos dokumentum nem létezik arra vonatkozóan, hogy hány éve is állították a szárhegyiek az Énkány utcai haranglábat – vagy ahogy a helyiek hívják, a csengettyűt, – úgy tartják, hogy kétszáz éves lehet a fából készült építmény. Az utóbbi időben eléggé megromlott az állapota, nagyon is ráfért már egy alapos tatarozás. Pár napja kezdtek neki a munkának, és ennek köszönhetően Hirdetés

immár biztos, hogy még számos generáció láthatja a tornyot, hallhatja a harangszót.

A közösségi összefogás fő mozgatója Gál-Pál László, aki a másik, azaz a Csengettyű utcai harangláb megmentését is szorgalmazta és végigvitte falustársaival együtt. A javításhoz szükséges pénz megszerzése egy színtársulat megszervezésével indult: a faluban verbuvált műkedvelő csoport a Laji bá, avagy Nyüszkölés a feredőn című előadást vitte színre és játszotta nagy sikerrel zsúfolásig telt termekben a faluban és a környék más településein idén tavasszal. Ebből folyt be közel 30 ezer lej, és miután elkezdték a munkát, további támogatások is érkeztek. Hirdetés Legutóbb 1980-ban végeztek felújítási munkálatot a csengettyűnél, azóta azonban nem. Amikor most megbontották a tornyot, kiderült, nagyobb a gond, mint amire számítottak, több oszlopot is ki kellett cserélni, mert elkorhadtak. Így már sok évig tartani fogja a kupolát – mutat rá Gál-Pál. Rendbe tették, megerősítették a beton talapzatot is, és ami a legszembetűnőbb lesz, amikor elkészülnek, a kupola visszakapja az eredeti formáját.

A két csengettyű valamikor egyforma volt – szerintünk ugyanaz a csapat építette mindkettőt –, de ehhez 1980-ban egy egyszerűbb, olcsóbb megoldást választottak. Most olyan lesz, mint amilyen 200 éve lehetett

– ismertette a kezdeményező. Hozzátette, a templom Historia Domusában nincs róla feljegyzés, nem az egyház építette, hanem az egyháztanács, és ők is viselték gondját. Ez azonban azt is jelenti, hogy nem az egyház tulajdona és nem is az önkormányzaté, amely így nem is szerezhetett pályázati pénzt ennek felújítására. Egy ilyen építkezéshez nem elég a pénz és a lelkesedés, kellenek hozzá hozzáértők is. Ez sem hiányzik, állványozó, ács, bádogos szakember is bekapcsolódott a munkába a számos más kalákás mellett.

Pontosan annyian vagyunk ahányan kellünk

– fogalmazott Gál-Pál László, aki elmondta, hogy az első munkanapnak csak öt ember kezdett neki, de aztán egyre többen csatlakoztak, több mint 20-an is dolgoztak egyszerre. A kalákások ellátásáról is a közösség gondoskodik, kérés nélkül hozzák az emberek az ebédet, vacsorát, vagy hívják meg enni őket.