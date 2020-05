Összefog a vállalkozókkal a sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Együttműködési szerződést írt alá a sepsiszentgyörgyi önkormányzat Kovászna megye három reprezentatív gazdasági szervezetével: a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamarával, az ASIMCOV háromszéki vállalkozói szövetséggel és a székelyföldi informatikai cégeket tömörítő IT Plus klaszterrel.

• Fotó: Vargyasi Levente

A cél, hogy szorosabbra fűzzék a kapcsolatot az önkormányzat és a vállalkozói szféra között, a térség gazdasági fejlesztése érdekében. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármester leszögezte:

tulajdonképpen létrejön az önkormányzat mellett egy gazdasági konzultatív tanács.

Rámutatott, előfordultak félreértések a különböző közberuházások kapcsán, ezért fontosnak tartja közvetlenül tájékoztatni a vállalkozókat, hogy a fejlesztéseket a kiírásokhoz kell igazítani.

Ha nem építjük meg a Sepsi Arénát, az nem azt jelenti, hogy azt a pénzt egyébre lehetett volna felhasználni, hanem azt, hogy az aréna például Konstancán épül meg”

– szemléltette a polgármester. Fontosnak tartja a belső forgalom erősítését, hogy a helyi vállalkozók egymástól vásároljanak terméket, szolgáltatást.

Sokkal több pénz marad helyben, ha nem szaladunk be egy termékért Brassóba csak azért, mert ott egy lejjel olcsóbb. A közbeszerzéseken nem tudunk pluszt pontokat adni a helyi cégeknek, ezért fontos, hogy egymásra figyeljenek, együttműködjenek, ha szükséges közösen pályázzanak”

– részletezte a polgármester. A konzultatív tanács segítségét kérik, hogy kidolgozzák az önkormányzat munkahelyvédelmi, gazdaságélénkítő támogatási programját.

Édler András a kamara elnöke az intézményes kommunikáció fontosságát hangsúlyozta, kérte, hogy az önkormányzat a kapcsolatépítésekbe vonja be a vállalkozói szférát. Bagoly Miklós az ASIMCOV elnöke rámutatott, külföldi példák bizonyítják az önkormányzat és vállalkozó szervezetek együttműködésének hatékonyságát. Bihari Béla az IT Plus klaszter elnöke pedig kifejtette, a válság után is fontos lesz, hogy helyi szinten a cégek szövetkezzenek, cégcsoportosulások eredményesebben vesznek részt a közbeszerzéseken, ha a kompetenciákat összesítik. Szorgalmazza ugyanakkor hogy a konzultatív testület ne egy plusz bürokráciát jelentsen, a munkát végezzék online térben.