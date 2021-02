Őrizetbe vették a székelyudvarhelyi autófeltörések és lopások gyanúsítottját

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

A nyomozati anyag szerint az őrizetbe vett székelyudvarhelyi gyanúsított január és február folyamán több parkoló járművet is feltört a lakóhelye környékén, amelyekből különböző javakat – például telefonokat, pénztárcákat és táskákat – lopott el. A hatóságok két házkutatást is tartottak a gyanúsítottnál, amelyek során több eltulajdonított tárgyat is megtaláltak, köztük személyes tárgyakat és mobiltelefonokat.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint még folytatják a bűnügyi tevékenység teljes feltérképezését, ám addig is a gyanúsítottat előbb őrizetbe vették, majd javasolták előzetes letartóztatásba helyezését.