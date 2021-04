Óriási az érdeklődés az Egyiptomba induló marosvásárhelyi repülőjáratok iránt

Áprilistól két légitársaság is indít repülőjáratot Marosvásárhelyről Egyiptomba, illetve júniustól egy harmadikkal is utazhatnak ugyanoda a turisták. Akkora ugyanis az érdeklődés, hogy az áprilisi járatokra már nem lehet jegyet kapni. A következő időszakban több járat is indul, illetve újraindul a marosvásárhelyi légikikötőből.