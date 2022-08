Önkormányzatok nélkül nem fejlődik megfelelően a vidéki oktatás, a minisztériumi támogatás elenyésző

Amennyiben be tudjuk vonzani a roma lakosságot is, hellyel-közzel indíthatók az osztályok. A roma lakosság részéről azonban nagyon alacsony az érdeklődés: vannak hirtelen fellángolások, de ezek a tanév feléig elmúlnak

– részletezte.

A csíkdánfalvi Petőfi Sándor Iskolaközpontban közel ötéves pályázat kivitelezési munkálatait fejezik be őszre, erről Szabó Béla igazgató nyilatkozott. „Vásároltunk új bútorzatot, valamint egy 2018-as projektet fejezünk most be, a hátsó épületünk kibővült egy emelettel. Igaz, hogy most modern, digitálisan felszerelt épületbe költözünk, de továbbra is helyszűkén leszünk: a főépületnél még zajlanak a munkálatok, így teljesen a hátsó épületbe szorulunk” – fejtette ki, hozzátéve, hogy ők is tapasztalják a diáklétszám csökkenését.

Az iskolaigazgatók szerdai gyűlésükön arra jutottak: javaslatot fognak tenni a minisztériumnak a fejkvótarendszer módosítására, mert a jelenlegi minisztériumi juttatások éppen csak az iskolai személyzet kifizetésére elegendők.