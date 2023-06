Önállósult a Sapientia sepsiszentgyörgyi kara

Minden formális feltétele teljesült annak, hogy a Sapientia EMTE sepsiszentgyörgyi tanulmányi központja, ahol eddig a marosvásárhelyi karnak alárendelt szakok működtek, önállóvá váljon, kiegészülve az idén először indítandó sport- és edzőszakkal. Az egyetem szenátusának, illetve az alapítvány kuratóriumának májusi döntése után egy nemrég kibocsátott kormányhatározat is szentesíti ezt a státust, illetve meghatározza a 2022/2023-as tanév szerkezetét is – közölte Tonk Márton rektor az intézmény keddi sajtótájékoztatóján, amelyen a Sapientia Alapítvány kuratóriumi elnöke, Kató Béla református püspök, valamin az immár önállósult sepsiszentgyörgyi kar megbízott dékánja, Náhlik András professzor is részt vett.

Amint az FC Barcelona több mint klub, háromszéki olvasatban pedig a Sepsi OSK is több mint futball, a Sapientia Erdélyben is több mint egyetem – fogalmazott Kató Béla református püspök.

„A Sapientia mindig is kettős helyzetben volt, ezért is nehéz a dékán dolga: közösségi feladataink tekintetében a Sapientia megengedheti magának, sőt célja, hogy provinciális legyen, de a szakmaiság, tudományművelés tekintetében ez egyáltalán nem így van, ott a nemzetközi mezőny a mérce” – mondta Tonk Márton. És ha ez nem lenne elég, az is kihívás a sepsiszentgyörgyi kar számára, hogy a pécsi egyetemmel partnerségben működtetett szentgyörgyi szobrász- és festőművész-képzést is integrálja, de